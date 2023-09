Ronan Keating diễn loạt hit thập niên 1990

Ca sĩ kết thúc phần biểu diễn với "When You Say Nothing At All", bản nhạc làm nên tên tuổi anh sau thời gian tách nhóm Boyzone. Ca khúc truyền thông điệp tình yêu không nhất thiết phải nói ra bằng lời mà có thể cảm nhận bằng cả trái tim. Xuất hiện trong phân cảnh lãng mạn nhất phim "Notting Hill", "When You Say Nothing At All" được nhiều khán giả khắp thế giới yêu thích.