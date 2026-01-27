Ronaldo vô duyên trong chiến thắng của Al Nassr

Arab SaudiAl Nassr phải nhờ bàn phản lưới để hạ Al Taawoun 1-0, ở vòng 17 Saudi Pro League tối 26/1.

Cristiano Ronaldo, Joao Felix, Sadio Mane và Kingsley Coman phải trải qua một ngày kém may mắn trên hàng công Al Nassr. Họ dứt điểm 19 lần, gần gấp 10 đối thủ, nhưng không ghi được bàn nào. Bóng thường chệch mục tiêu, trúng xà, hoặc vào lưới nhưng không được công nhận.

Ronaldo bỏ lỡ cơ hội ngon ăn ngay phút thứ hai. Đội trưởng Al Nassr băng vào vòng cấm đón đường chuyền bổng của Simakan, bắt vô-lê, nhưng không thắng được xà ngang. Thành tích mùa này của tiền đạo 41 tuổi vẫn dừng ở con số 16.

Ronaldo và đồng đội mừng bàn phản lưới trong trận Al Nassr 1-0 Al Taawoun ở vòng 17 Saudi Pro League tối 26/1. Ảnh: Al Nassr

Simakan cũng không gặp may. Sau pha đánh đầu từ quả phạt của Ronaldo ở phút thứ ba, hậu vệ người Pháp bị thổi phạt việt vị và không được công nhận bàn. Giữa hiệp một, lỗi việt vị tiếp tục báo hại Al Nassr và lần này người bị thổi là Ronaldo. Trước đó, CR7 đưa bóng vào lưới sau tình huống Coman sút bật chân một cầu thủ đối phương đổi hướng.

Ở trận lượt đi, Al Nassr thắng 5-0 ngay trên sân của Al Taawoun. Nhưng đến trận này, đội bóng của HLV Pericles Chamusca bố trí hàng thủ năm người và phòng ngự hiệu quả hơn.

Mãi đến phút 45, Al Nassr mới tìm được sơ hở để vượt lên. Sau tình huống Mane đi bóng từ cánh trái và cứa lòng vào khu 5 m50, trong nỗ lực ngăn Marcelo Brozovic dứt điểm, Mohammed Al Dossari làm bóng đổi hướng phản lưới nhà.

Mane (trái) góp công trong trận Al Nassr 1-0 Al Taawoun ở vòng 17 Saudi Pro League tối 26/1. Ảnh: Al Nassr

Al Nassr tiếp tục chiếm ưu thế lớn sau giờ nghỉ. Tuy nhiên, họ chỉ có thêm một cơ hội với pha dứt điểm đập cột ở phút 58 của Mane. Thời gian còn lại, hàng thủ Al Taawoun kiểm soát tốt tình hình và chỉ chịu thua tối thiểu.

Al Nassr giành 40 điểm sau 17 trận, qua đó rút ngắn cách biệt với đội dẫn đầu Al Hilal xuống 5 điểm. Trước đó, Al Hilal bất ngờ đánh mất chuỗi trận thắng khi hòa Al Riyadh 1-1. Đội xếp thứ ba Al Ahli cũng có 40 điểm, nhưng kém chỉ số phụ so với Al Nassr.

Thanh Quý