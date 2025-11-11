Ronaldo vào top 5 ghi bàn chân trái trong thế kỷ 21

Dù thuận chân phải, Cristiano Ronaldo hiện đứng thứ 5 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất bằng chân trái ở thế kỷ 21.

Lionel Messi dẫn đầu thống kê này với 744 bàn bằng chân trái. Anh nhiều khả năng giữ kỷ lục dù đã đi đến chặng cuối sự nghiệp, vì cách biệt quá lớn với nhóm phía sau. Xếp sau tiền đạo Argentina là Hulk với 258 bàn, Mo Salah (243) và Antoine Griezmann (191).

Vị trí thứ năm thuộc về Ronaldo, với 181 bàn bằng chân không thuận. Theo Marca, đây là con số đáng kinh ngạc vì tiền đạo Bồ Đào Nha là người duy nhất không thuận chân trái trong top 10 của thống kê này.

Tuy nhiên, với sự nghiệp thi đấu khó có thể nối dài, Ronaldo có thể sẽ sớm mất vị trí top 5 này. Người xếp thứ sáu và đang bám sát quyết liệt chính là Erling Haaland. Tiền đạo Na Uy 25 tuổi của Man City đã có 179 bàn bằng chân trái.

Không thuận, nhưng bằng chân trái, Ronaldo vẫn ghi 181 bàn. Ảnh: Reuters

Bốn vị trí còn lại top 10 của thống kê này lần lượt là Lucas Podolski (164 bàn), Angel Di Maria (157 bàn), Arjen Robben (146 bàn), và Olivier Giroud (136 bàn).

Ronaldo hiện có 952 bàn trong sự nghiệp cầu thủ nhà nghề, kể từ khi lên đội một Sporting Lisbon mùa 2002-2003. "Được tận hưởng từng khoảnh khắc trong cuộc sống, duy trì thể trạng và tiếp tục ghi bàn", là những mục tiêu ngôi sao người Bồ Đào Nha từng khẳng định trong cuộc phỏng vấn gần đây với MC Piers Morgan.

Trong quá khứ, huyền thoại bóng đá Pele từng được cho là đã đạt mốc 1.000 bàn thắng vào ngày 14/11/1969, nếu tính luôn cả các pha lập công trong những trận đấu giao hữu. Với riêng thủ quân của Al-Nassr, 952 bàn của anh đến nay đều được ghi trong các trận đấu chính thức và tất cả đều được lưu giữ bằng hình ảnh.

Ở đợt FIFA Days tháng 10 năm nay, cầu thủ 40 tuổi từng lập cú đúp bàn thắng vào lưới Hungary trong trận vòng loại World Cup 2026 với tuyển Bồ Đào Nha. Hai pha lập công ấy giúp Ronaldo trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử vòng loại World Cup, với 41 bàn.

Không ngừng xô đổ các kỷ lục cá nhân về bàn thắng dù đã ở tuổi sắp giải nghệ, Ronaldo còn chứng minh rằng "chân không thuận", tức chân trái, còn là một vũ khí đặc biệt. Một trong hai bàn trước Hungary của Ronaldo đến từ chân trái. Đến khi trở lại cấp CLB, sau khi ghi thêm 5 bàn cho Al-Nassr ở mọi đấu trường đến nay, tiền đạo Bồ Đào Nha còn có thêm một bàn cũng từ chân không thuận, trong trận thắng Al-Hazem 2-0 ở Saudi Pro League cuối tháng 10.

Ronaldo ghi tuyệt phẩm bằng chân trái vào lưới Al Khaleej ở bán kết King’s Cup 2025 Ronaldo ghi tuyệt phẩm bằng chân trái vào lưới Al Khaleej ở bán kết King’s Cup ngày 1/5/2025.

Với bản năng của một tiền đạo hay bậc nhất lịch sử bóng đá, việc dứt điểm tốt bằng cả hai chân chưa bao giờ là vấn đề với Ronaldo. Anh từng khẳng định: "Bạn luôn có thể cải thiện bản thân trong mọi hoàn cảnh, ngay cả ở tuổi của tôi".

Ronaldo hiện nắm giữ kỷ lục ghi bàn bằng đầu nhiều nhất lịch sử bóng đá với 156 pha lập công. Từ chấm phạt đền, anh ghi 180 bàn qua 211 lần thực hiện, trong khi từ các cú đá phạt hàng rào trực tiếp là 63 bàn.

Hà Phương (theo Marca)