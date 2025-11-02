Ronaldo và con trai ghi bàn cùng ngày

Vài tiếng sau khi con trai ghi bàn cho U16 Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo lập cú đúp giúp Al Nassr thắng Al Fateh 2-1 ở vòng 7 Saudi Pro League.

Phút 37, nhận đường chọc khe của Kingsley Coman, Ronaldo phá bẫy việt vị, thoát xuống đối mặt thủ môn, trước khi sút cận thành về góc gần để gỡ hòa 1-1 cho Al Nassr. Đây là bàn thắng thứ 951 trong sự nghiệp siêu sao Bồ Đào Nha, nhưng anh không mừng bàn mà nhanh chóng đưa bóng trở lại cuộc chơi.

Tình huống Ronaldo gỡ hòa cho Al Nassr trước Al Fateh trên sân Al Awwal, thành phố Riyadh, Arab Saudi tối 1/11/2025. Ảnh: Al Nassr

Đến phút bù thứ 14 hiệp hai, Al Nassr được hưởng phạt đền. Chính Ronaldo sút 11m về giữa cầu môn để ấn định thắng lợi 2-1, trong khi thủ thành đội khách đổ người sang trái. Ban đầu trọng tài chỉ cho hiệp hai đá bù 6 phút. Nhưng tiếng còi mãn cuộc chỉ vang lên khi hiệp hai đã trôi qua phút bù thứ 17.

Bàn thắng của siêu sao 40 tuổi vừa đủ giúp Al Nassr duy trì mạch thắng ở Saudi Pro League từ đầu mùa lên 7 trận. Đoàn quân Jorge Jesus giữ vững đỉnh bảng, với ba điểm nhiều hơn đội đứng thứ hai Al Taawoun.

Bàn thắng của Ronaldo vào lưới Al Fateh Bàn thắng đầu tiên của Ronaldo vào lưới Al Fateh.

Ronaldo có con trai cả là Cristiano Ronaldo Junior (còn gọi là Cristianinho), sinh tại San Diego (Mỹ) năm 2010, hiện khoác áo đội trẻ Al Nassr. Cũng trong ngày 1/11, cậu ghi bàn mở tỷ số trong trận Bồ Đào Nha thắng Xứ Wales 3-0 tại giải giao hữu cấp độ U16 ở Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ. Phút 42, trong pha phản công ba đánh hai, Cristianinho cứa lòng từ cự ly 16 m về góc gần, đánh lừa thủ môn đối phương.

Con trai Ronaldo ghi bàn đầu tiên cho U16 Bồ Đào Nha Bàn thắng đầu tay của con trai Ronaldo cho U16 Bồ Đào Nha.

Đây không phải lần đầu bóng đá chứng kiến cha con cùng ghi bàn trong một ngày. Rivaldo và con trai Rivaldinho, từng cùng ghi bàn trong chiến thắng 3-1 của CLB Mogi Mirim trước Macae tại giải hạng Nhì Brazil năm 2015. Khi đó Rivaldo 43 tuổi, còn con trai 20 tuổi. Huyền thoại Brazil gọi đó là "khoảnh khắc chỉ có thể cảm ơn Chúa".

Trước đó, lịch sử cũng ghi nhận những cặp cha con cùng góp mặt hoặc cùng giành danh hiệu như George Eastham Senior và George Eastham Junior ở Bắc Ireland, hay Henrik và Jordan Larsson tại Thụy Điển. Nhưng việc cả hai cùng ghi bàn trong một ngày, cho hai đội khác nhau như Ronaldo và Cristianinho hiếm khi xảy ra.

Ở trận tiếp theo, Al Nassr tiếp tục chơi trên sân nhà gặp CLB Ấn Độ Goa ở AFC Champions League 2, tối 5/11. Tuy nhiên, nhiều khả năng Ronaldo sẽ không chơi trận này. Ở vòng 8 Saudi League, Al Nassr làm khách trên sân của Neom ngày 8/11.

Xuân Bình tổng hợp