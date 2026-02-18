Ronaldo từng bị Ten Hag loại bỏ 'vì không pressing'

AnhTheo cựu trợ lý HLV Steve McClaren, việc Cristiano Ronaldo không đáp ứng yêu cầu pressing là một trong những nguyên nhân khiến quan hệ giữa anh với Erik ten Hag đổ vỡ.

Chia sẻ trên podcast The Good, The Bad and The Football hôm 16/2, McClaren kể lại những căng thẳng âm ỉ trên sân tập Man Utd năm 2022.

"Có rất nhiều va chạm. Erik chỉ yêu cầu những điều rất cụ thể: đây là nhiệm vụ của cậu", McClaren cho biết. "Tôi từng bảo Ronaldo rằng: 'Ông ấy chỉ muốn cậu là người pressing đầu tiên. Chạy một, hai lần, thậm chí ba lần nếu có thể. Sau đó lùi về giữa sân để sẵn sàng nhận bóng khi đội đoạt lại quyền kiểm soát'. Chỉ vậy thôi".

HLV Erik Ten Hag chuẩn bị tung Cristiano Ronaldo vào sân trận Man Utd gặp Liverpool trên sân vận động Old Trafford, Manchester, Anh ngày 22/8/2022. Ảnh: Reuters

Theo McClaren, thông điệp được Ten Hag truyền đạt thẳng thắn: nếu không đáp ứng yêu cầu đó, Ronaldo sẽ không được đá chính. "Tôi cũng nói với Ronaldo rằng 'Nếu cậu không làm, ông ấy sẽ không chọn cậu đâu'", ông nói tiếp. "Nhiều HLV có thể linh hoạt với một ngôi sao tầm cỡ như vậy, nhưng Erik thì không. Ông ấy giữ nguyên quan điểm".

Cựu HLV tuyển Anh mô tả tình thế khi đó rất giằng co, không bên nào chịu nhượng bộ, và Ten Hag quyết định đặt kỷ luật chiến thuật lên trên mọi yếu tố khác.

Ten Hag đến Man Utd vào tháng 6/2022, và đã mạnh tay chấn chỉnh kỷ luật. Nhà cầm quân người Hà Lan đẩy Ronaldo lên ghế dự bị vì anh lỡ giai đoạn tiền mùa giải, giải thích việc không dùng anh ở trận thua Man City 3-6 vì "sự tôn trọng" và phạt vì bỏ về sớm ở trận gặp Tottenham.

Đến tháng 11/2022, Ronaldo công khai chỉ trích Ten Hag và Man Utd trong trò chuyện dài 90 phút trên chương trình Piers Morgan Uncensored. Hơn một tuần sau, chủ sân Old Trafford quyết định chấm dứt hợp đồng sớm nửa năm với cầu thủ 41 tuổi.

Trong buổi trò chuyện trên kênh podcast Rio Ferdinand Presents cuối năm 2024, Ronaldo tiếp tục công kích Ten Hag có những phát biểu không phù hợp với tư cách là HLV trưởng của Man Utd. Sau đó, HLV Hà Lan đáp trả rằng Ronaldo "đang ở Arab Saudi là quá xa" nên không nắm được tình hình Man Utd hiện tại.

Dù rời đi trong nhiều tranh cãi, Ronaldo vẫn khẳng định tình cảm dành cho Man Utd. Trong một cuộc trò chuyện khác với Piers Morgan, siêu sao Bồ Đào Nha thừa nhận cảm thấy buồn khi chứng kiến đội bóng cũ sa sút. "Đó là một trong những CLB quan trọng nhất thế giới và vẫn ở trong tim tôi", anh nói.

Ronaldo cho rằng vấn đề của Man Utd không chỉ nằm ở HLV hay cầu thủ, mà ở cấu trúc tổng thể. Anh nhắc lại giai đoạn đội bóng xây dựng thành công với những cái tên trưởng thành từ lò đạo tạo của CLB như David Beckham, Gary Neville hay Paul Scholes.

"Tôi đã vô địch Champions League, giành Quả Bóng Vàng và hơn chục danh hiệu tại đây. Man Utd luôn ở trong tim tôi. Nhưng chúng ta phải thẳng thắn: họ không đi đúng hướng. CLB cần thay đổi, và theo tôi, không chỉ là HLV hay cầu thủ", Ronaldo nhấn mạnh.

Hồng Duy (theo Daily Mail)