Ronaldo tự yêu cầu được phỏng vấn

AnhTheo nhà báo người Anh Piers Morgan, Cristiano Ronaldo chủ động tiếp cận ông để thực hiện cuộc phỏng vấn, nơi anh công khai chỉ trích Man Utd và HLV Erik ten Hag.

"Ronaldo yêu cầu tôi thực hiện cuộc phỏng vấn, chứ không phải tôi hỏi Ronaldo, đơn giản như thế", Morgan nói với talkSPORT ngày 14/11. "Ronaldo đã suy nghĩ về điều này một thời gian dài. Không có gì bí mật khi Ronaldo cảm thấy thất vọng sâu sắc về những gì đã xảy ra tại Man Utd".

Morgan tiết lộ, Ronaldo muốn thực hiện cuộc phỏng vấn tập trung vào những rắc rối ở Man Utd và mối quan hệ mâu thuẫn với Ten Hag. Hai người đã trò chuyện dài 90 phút trên chương trình Piers Morgan Uncensored, với phần đầu tiên được phát trên kênh TalkTV tối 13/11. Tại đây, Ronaldo công khai chỉ trích Man Utd, HLV đương nhiệm Ten Hag, HLV tiền nhiệm Ralf Rangnick và đồng đội cũ Wayne Rooney.

Cuộc phỏng vấn đầy đủ gồm hai phần sẽ được phát sóng vào tối 16/11 và 17/11. Theo báo Anh Sportmail, Man Utd phải chuẩn bị tinh thần cho những chia sẻ công kích khác từ Ronaldo.

Ronaldo (trái) chụp ảnh cùng Morgan ở cuộc phỏng vấn đang gây bão dư luận. Ảnh: The Sun

Morgan từng phỏng vấn Ronaldo lần đầu tiên cách đây ba năm tại Turin (Italy), khi anh còn chơi cho Juventus. Từ đó, hai người duy trì mối quan hệ, thường xuyên nhắn tin và trở thành bạn tốt. Nhà báo 57 tuổi cảm thấy "buộc phải thực hiện cuộc phỏng vấn khi được Ronaldo liên hệ" và nhấn mạnh tiền đạo Bồ Đào Nha muốn công khai buổi trò chuyện trước khi World Cup 2022 khởi tranh tại Qatar ngày 20/11.

"Ronaldo cảm thấy cần nói ra và nên làm như vậy, dù biết điều đó sẽ gây ảnh hưởng, tạo ra một số thay đổi", Morgan nói thêm. "Ronaldo biết sẽ hứng chịu nhiều chỉ trích, nhưng cũng biết những gì cậu ấy đang nói là sự thật. Đôi khi sự thật đau lòng. World Cup 2022 sắp diễn ra, và điều đó giúp Ronaldo rời Man Utd một tháng và cho thời gian để mọi thứ dần lắng xuống. Sau đó, Ronaldo có thể trở lại và giải quyết mọi việc".

Theo Sky Sports, Ten Hag và các đồng đội "cực kỳ thất vọng" trước cách hành xử và lựa chọn thời điểm công bố cuộc phỏng của Ronaldo. Ban huấn luyện và cầu thủ Man Utd chỉ biết đến cuộc phỏng vấn này khi đang chuẩn bị quay về từ London, sau trận thắng 2-1 trên sân Fulham ở vòng 16 Ngoại hạng Anh hôm 13/11. Giới chóp bu sân Old Trafford không hiểu vì sao tiền đạo Bồ Đào Nha lại phát biểu như vậy, và đang xem xét mọi khả năng liên quan tới Ronaldo - kể cả việc thanh lý hợp đồng. Họ cho rằng Ronaldo thiếu tôn trọng với CLB, HLV Ten Hag và các đồng đội.

Từ ngày 10/11, Ronaldo được thông báo sẽ không đá chính trong trận gặp Fulham, nhưng vẫn có tên trong danh sách đăng ký thi đấu. Nhưng sau đó, tiền đạo 37 tuổi thông báo bị ốm và vắng mặt. Nhiều nguồn tin đều nhấn mạnh chưa bao giờ có một thành viên nào ở Man Utd nào không tôn trọng Ronaldo, ngay cả khi anh từ chối vào sân và bỏ về sớm trong gặp Tottenham.

Morgan là nhà báo, bình luận viên kiêm người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng ở Anh. Ông từng làm giám khảo America's Got Talent giai đoạn 2006-2011 hay Britain's Got Talent 2007-2010. Morgan hâm mộ Arsenal, và có một mục riêng trên báo New York Post và The Sun. Ông từng nhiều lần phỏng vấn độc quyền Ronaldo, và một bài trong đó được ông ghim trên tài khoản Twitter.

Hồng Duy