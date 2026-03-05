Bồ Đào NhaSinh ra ở Madeira trong một gia đình nghèo, Cristiano Ronaldo nghỉ học khi 14 tuổi để theo đuổi bóng đá rồi trở thành cầu thủ tỷ phú đầu tiên trong lịch sử.

Ronaldo trở thành tỷ phú như thế nào? Con đường trở thành tỷ phú của Ronaldo.

Giá trị tài sản ròng của Ronaldo ước tính 1,4 tỷ USD, giúp anh trở thành cầu thủ tỷ phú đầu tiên trong lịch sử, vào nhóm những VĐV giàu nhất thế giới, sánh vai cùng các huyền thoại Michael Jordan, LeBron James, Magic Johnson (bóng rổ), Tiger Woods (golf) hay Roger Federer (quần vợt).

Theo Forbes, Ronaldo thu về 280 triệu USD trong năm 2025, trong đó 230 triệu USD đến từ tiền lương, thưởng tại Al Nassr và 50 triệu USD từ các hoạt động kinh doanh, quảng cáo.

Tại Al Nassr, thu nhập của Ronaldo được miễn thuế và hợp đồng của anh còn bao gồm cổ phần trong CLB cùng quyền sử dụng máy bay riêng. Hiện anh là người nổi tiếng nhất thế giới trên Instagram với hơn 671 triệu người theo dõi, một lợi thế mà Arab Saudi tận dụng để quảng bá hình ảnh đất nước.

Ronaldo đầu tư chủ yếu tại Bồ Đào Nha. Các dự án nổi bật gồm City of Padel, Lisboa Racket Center, chuỗi khách sạn và phòng gym CR7, và đài truyền hình CMTV. Siêu sao 41 tuổi còn sở hữu danh mục bất động sản lớn, như biệt thự ở Madeira, penthouse ở Lisbon, và dinh thự hơn 20 triệu USD ở Quinta da Marinha.

Vy Anh