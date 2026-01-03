Ronaldo tịt ngòi trong ngày Al Nassr đứt mạch bất bại

Arab SaudiTiền đạo Cristiano Ronaldo phung phí cơ hội khi Al Nassr thua chủ nhà Al Ahli 2-3 ở vòng 13 và nguy cơ mất đỉnh bảng Saudi Pro League.

Trong trận đầu tiên của năm mới 2026, Ronaldo thi đấu kém duyên. Tiền đạo người Bồ Đào Nha đá trọn 90 phút, chạm bóng 40 lần, dứt điểm cả bốn lần không trúng mục tiêu và mất bóng tám lần. Chuyên trang Sofascore chấm Ronaldo 6 điểm, thấp thứ hai bên phía Al Nassr, chỉ hơn thủ môn Nawaf Alaqidi.

Cristiano Ronaldo (trái) ôm đầu tiếc nuối vì đỡ bóng hỏng, trong trận Al Nassr thua Al Ahli 2-3 ở vòng 13 Saudi Pro League.

Dấu ấn đậm nét nhất của Ronaldo là những pha không chiến. Phút 42, từ đường chuyền dài của trung vệ Abdulelah Al-Amri, tiền đạo 40 tuổi bật cao đánh đầu vọt xà. Sang hiệp hai, Ronaldo có pha dứt điểm chân trái từ ngoài vòng cấm thiếu chính xác ở phút 78 và chạy chỗ đánh đầu chệch cột dọc ở phút 84.

Ronaldo còn phung phí cơ hội ngon ăn vì đỡ bóng hỏng. Phút 62, Joao Felix châm bóng tạo điều kiện cho đàn anh băng xuống đối mặt. Nhưng CR7 lại khống chế lóng ngóng, để bóng lăn về phía thủ thành Al Ahli. Sau đó, Ronaldo ôm đầu thể hiện rõ sự tiếc nuối.

Ronaldo phung phí cơ hội Tình huống Ronaldo đỡ bóng hỏng.

Trên sân King Abdullah Sport City hôm qua, Ivan Toney - tiền đạo người Anh từng khoác áo Brentford - tỏa sáng với cú đúp, giúp Al Ahli dẫn 2-0 trong 20 phút đầu. Sau đó, Abdulelah Al-Amri cũng ghi hai bàn để Al Nassr bước vào giờ nghỉ với kết quả hòa.

Sang hiệp hai, cầu thủ khác từng thi đấu ở châu Âu khác tỏa sáng cho Al Ahli. Merih Demiral, trung vệ từng khoác áo Juventus và Atalanta, đánh đầu cận thành ấn định chiến thắng 3-2.

Trận đấu trở nên căng thẳng ở những phút bù giờ. Trong tình huống cầu thủ hai đội lao vào xô xát ở phút bù thứ sáu, Ali Majrashi bên phía Al Ahli nhận thẻ đỏ vì đánh nguội. Ba phút sau, đến lượt Nawaf Boushal của Al Nassr bị truất quyền vì phạm lỗi ngăn cơ hội rõ ràng.

Đối thủ khiêu khích Ronaldo Ronaldo và Felix tức giận với màn ăn mừng khiêu khích của đối thủ.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Rui Pedro Braz - giám đốc thể thao của Al Ahli - chạy đến vị trí của thủ môn Abdulrahman Al-Sanbi để ăn mừng chiến thắng. Ông Braz chạy ngang qua Ronaldo và Felix, khiến hai cầu thủ người Bồ Đào Nha tức giận. Ronaldo định quay lại "ăn thua đủ", nhưng Felix nhanh chóng can thiệp và nói chuyện với giám đốc thể thao của Al Ahli, tránh để đàn anh đối đầu trực tiếp.

Với thất bại 2-3, Al Nassr đứt mạch bất bại tại Saudi Pro League mùa này và nguy cơ mất vị trí dẫn đầu. Họ đang có 31 điểm, chỉ hơn Al Hilal hai điểm. Đỉnh bảng Saudi Pro League sẽ thay đổi, nếu Al Hilal thắng Damac ở trận đấu muộn ngày 4/1.

Hồng Duy