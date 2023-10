Ronaldo thích bài chê bai Messi

Cristiano Ronaldo bình luận bằng những cảm xúc cười ra nước mắt, trong một video của Diario AS trên Instagram, về việc Lionel Messi không xứng đáng đoạt Quả Bóng Vàng thứ tám.

Hôm nay 31/10, AS đăng một video lên Instagram, trong đó Tổng biên tập Tomas Roncero bình luận về việc Messi nhận Bóng Vàng 2023 từ tạp chí France Football. Trong video này, Roncero nói bằng tiếng Tây Ban Nha, rằng Messi tới Inter Miami để giải nghệ, nhưng anh chơi như thể đã giải nghệ từ khi còn khoác áo PSG.

"Đúng là Messi đã vô địch World Cup, nhưng với sáu quả phạt đền", Roncero nói. "World Cup cũng diễn ra từ 10 tháng trước. Messi đã đoạt tám Bóng Vàng, nhưng đáng ra cậu chỉ xứng đáng với năm giải thưởng. Messi đang giữ Bóng Vàng của Andres Iniesta hoặc Xavi, cầu thủ từng đoạt sáu danh hiệu trong một mùa giải Robert Lewandowski và bây giờ là Vua phá lưới của mọi giải đấu Erling Haaland".

Ronaldo với tài khoản "cristiano" bình luận dưới một video nói Messi chỉ xứng đáng với năm Quả Bóng Vàng. Ảnh: chụp màn hình

Video của AS được Ronaldo ấn like, và anh bình luận bằng bốn biểu tượng "cười ra nước mắt". Bình luận của Ronaldo nhận được hơn 16.000 lượt like và hơn 4.000 lượt phản hồi chỉ sau sáu tiếng, trong khi video của AS chỉ có 13.000 lượt like.

Đây không phải lần đầu Ronaldo có động thái ủng hộ những bài chê Messi trên mạng xã hội. Sau khi siêu sao Argentina giành Bóng Vàng năm 2021, Ronaldo cũng thích một bài chê Messi trên Instagram, sau đó bình luận: "Factos", nghĩa là "sự thật" trong tiếng Bồ Đào Nha.

Ronaldo là người được theo dõi nhiều nhất trên Instagram, với 609 triệu lượt. Messi đứng thứ hai với 490 triệu lượt theo dõi. Hai siêu sao cũng sở hữu tám trong 10 bài được like nhiều nhất trên mạng xã hội này.

Messi được sút năm quả phạt đền tại World Cup 2022, ghi bốn bàn. Ngoài ra, anh còn ghi ba bàn khác, giúp Argentina vô địch sau khi thắng Pháp trên loạt đá luân lưu. Trong bốn kỳ World Cup trước đó, Messi chỉ một lần được đá phạt đền, nhưng không ghi bàn.

Sau khi ghi bàn ở mọi vòng đấu tại World Cup 2022, và nhận giải Cầu thủ hay nhất, Messi được tạp chí France Football trao Quả Bóng Vàng thứ tám tối 30/10 tại Paris. Anh vượt qua Bóng Bạc Erling Haaland, dù tiền đạo Na Uy ăn ba danh hiệu với Man City, phá kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải Ngoại hạng Anh và giành Vua phá lưới Champions League.

Ronaldo đã giành năm Bóng Vàng, gần nhất đã cách đây sáu năm, khi anh cân bằng "tỷ số" 5-5 với Messi. Kể từ đó, Messi giành thêm ba Bóng Vàng vào các năm lẻ, vượt lên dẫn 8-5. Tạp chí của Pháp gọi Messi là "vô cực", với biểu tượng số 8 nằm ngang.

Ronaldo không được đề cử Quả Bóng Vàng 2023, sau kỳ World Cup đáng quên với chỉ một bàn thắng. Anh cũng đã chuyển sang Al Nassr tại Arab Saudi từ tháng 1/2023, khiến cơ hội giành thêm Bóng Vàng ngày càng giảm. Tiền đạo 38 tuổi vẫn giữ được khao khát thi đấu và mong muốn góp mặt tại Euro 2024, thậm chí là World Cup 2026.

Hoàng An