Ronaldo thắp lại hy vọng vô địch cho Al Nassr

Arab SaudiCristiano Ronaldo ghi bàn mở tỷ số giúp Al Nassr thắng 3-0 trên sân Al Kholood ở vòng 19 Saudi Pro League, qua đó rút ngắn cách biệt với đỉnh bảng xuống ba điểm.

Trên sân King Abdullah Sport City hôm 30/1, Ronaldo đá chính và được thay bằng Aiman Yahya ở phút 79. Tiền đạo người Bồ Đào Nha chạm bóng 25 lần, chuyền chính xác 83% với một đường quyết định (key pass), qua người một lần, dứt điểm ba lần với hai cú trúng đích. Anh được chuyên trang Sofascore chấm 7,7 điểm, chỉ kém đồng đội Joao Felix (7,8 điểm).

Cristiano Ronaldo mừng bàn cùng Joao Felix trong trận Al Nassr thắng Al Kholood 3-0 ở vòng 19 Saudi Pro League ngày 30/1/2026. Ảnh: Al Nassr

Khoảnh khắc bùng nổ đến ở phút 47. Sau pha phối hợp đập nhả ở trung tuyến, Felix băng xuống đối mặt. Tiền đạo người Bồ Đào Nha không dứt điểm, mà chuyền ngang cho Ronaldo đá nối vào lưới trống mở tỷ số. Sau đó, Ronaldo và Felix cùng chạy ra góc sân và ăn mừng theo phong cách nhảy xoay người.

Ronaldo nâng thành tích lên 961 bàn, gồm 5 bàn Sporting Lisbon, 145 bàn cho Man Utd, 450 bàn cho Real Madrid, 101 bàn cho Juventus, 138 bàn cho tuyển Bồ Đào Nha và 117 bàn cho Al Nassr. Tại Saudi Pro League mùa này, Ronaldo có 17 bàn, đứng thứ hai danh sách Vua phá lưới, chỉ sau Ivan Toney của Al Ahli (18 bàn).

Tiền đạo Bồ Đào Nha lần đầu ghi bàn khi lập cú đúp cho Sporting trong trận thắng Moreirense 3-0 ngày 7/10/2002, khi 17 tuổi 8 tháng và 3 ngày. Ronaldo từng nhiều lần khẳng định mục tiêu trở thành cầu thủ đầu tiên cán mốc 1.000 bàn.

Ronaldo ghi bàn trước Al Kholood Pha lập công của Ronaldo.

Trận này, Al Nassr áp đảo khi kiểm soát bóng 65%, dứt điểm 20 lần với 11 cú trúng đích - so với 4 và 1 của Al Kholood. Sau khi Ronaldo mở tỷ số, Mohamed Simakan và Kingsley Coman lần lượt lập công giúp Al Nassr thắng đậm.

Ở trận đấu sớm, Al Hilal bị chủ nhà Al Qadisiyah cầm hòa 2-2. Với những kết quả này, Al Nassr vươn lên thứ hai Saudi Pro League với 43 điểm, bằng Al Ahli và chỉ kém Al Hilal ba điểm.

Vòng tiếp theo ngày 1/2, Al Nassr tiếp tục làm khách của Al Riyadh. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của Ronaldo trước khi bước sang tuổi 41 (sinh nhật ngày 5/2).

Hồng Duy