Ronaldo sắp trở lại bóng đá Tây Ban Nha trên cương vị ông chủ

Cristiano Ronaldo mua 25% cổ phần CLB Almeria thông qua CR7 Sports Investments - một nhánh mới trong hệ sinh thái kinh doanh của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Union Deportiva Almeria hiện đứng thứ ba giải hạng Nhì Tây Ban Nha La Liga 2. Trong thông báo ngày 26/2, Ronaldo tiết lộ thương vụ được thực hiện thông qua CR7 Sports Investments - công ty con mới trực thuộc tập đoàn CR7 SA, nơi tiền đạo 41 tuổi quản lý các hoạt động kinh doanh và đầu tư cá nhân.

"Từ lâu, tôi đã nung nấu tham vọng cống hiến cho bóng đá ở những khía cạnh khác ngoài sân cỏ. UD Almeria là CLB Tây Ban Nha có nền tảng vững chắc và tiềm năng phát triển rõ ràng. Tôi mong được làm việc cùng ban lãnh đạo để hỗ trợ đội bóng trong giai đoạn phát triển mới", thông báo có đoạn.

Ronaldo mừng bàn thắng trong màu áo Al Nassr. Ảnh: AFP

Dù các chi tiết tài chính của khoản đầu tư chiến lược này không được tiết lộ, phía Ronaldo khẳng định cam kết dài hạn với tham vọng sở hữu các CLB chuyên nghiệp.

Báo Tây Ban Nha Marca xem vụ đầu tư này là cột mốc quan trọng với Ronaldo trong vai trò doanh nhân và nhà đầu tư. Thương vụ còn đánh dấu sự trở lại của tiền đạo này với bóng đá Tây Ban Nha, lần này là trên bàn nghị sự, sau giai đoạn 2009-2018 làm cầu thủ của Real Madrid.

Từ lâu, Ronaldo đã công khai mong muốn trở thành chủ sở hữu một CLB bóng đá. Vào tháng 12/2024, tại lễ trao giải Dubai Globe Soccer Awards, tiền đạo đang khoác áo Al Nassr từng khẳng định nếu một ngày nào đó trở thành ông chủ, anh sẽ trực tiếp khắc phục những vấn đề mang tính cấu trúc đang tồn tại ở một số CLB lớn ở châu Âu.

Khả năng Ronaldo gia nhập hàng ngũ chủ sở hữu Almeria từng được tờ Marca đề cập cách đây vài tháng, sau khi tập đoàn đầu tư Arab Saudi SMC Group mua lại CLB xứ Andalusia. Almeria sẽ sớm đưa ra thông báo chính thức, và Ronaldo sẽ tham gia cả bộ máy ban lãnh đạo, thay vì chỉ dừng lại ở vai trò nhà đầu tư.

Ronaldo có quan hệ thân thiết với Chủ tịch Almeria Mohamed al Khereiji, người đóng vai trò then chốt trong việc đưa anh đến Al Nassr sau cuộc chia tay ồn ào với Man Utd cuối 2022. Giờ đây, quan hệ này đã tiến thêm một bước khi đôi bên cùng quản lý đội bóng miền Nam Tây Ban Nha.

Trong thông báo riêng, Al Khereiji đã nhiệt liệt hoan nghênh việc siêu sao sinh năm 1985 chọn CLB của ông để rót vốn. "Ronaldo luôn được coi là người giỏi nhất trên sân cỏ, am hiểu tường tận các giải đấu tại Tây Ban Nha và hiểu rõ tiềm năng của những gì chúng tôi đang xây dựng tại đây, từ đội một cho đến hệ thống đào tạo trẻ", doanh nhân Arab Saudi cho hay.

Được thành lập ngày 26 tháng 7 năm 1989 với tên ban đầu là Almería Club de Fútbol, đội bóng đổi tên thành Unión Deportiva Almería vào năm 2001 sau khi hợp nhất với Polideportivo Almería để tạo nên một dự án thể thao thống nhất cho thành phố. Sân nhà của họ là UD Almería Stadium với sức chứa khoảng 17.400 chỗ ngồi, được xây dựng năm 2004.

Trong lịch sử ngắn so với nhiều đội bóng khác ở Tây Ban Nha, Almería từng nhiều lần thăng hạng lên La Liga và có mùa giải ấn tượng, như lần về thứ tám ở La Liga 2007-2008 dưới thời HLV Unai Emery

Hà Phương tổng hợp