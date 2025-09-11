Trang chủ giải vô địch Bồ Đào Nha trao danh hiệu "Cầu thủ hay nhất mọi thời" cho Cristiano Ronaldo, nhưng không ghi rõ trong nước hay toàn cầu.

Tối thứ Tư 10/9, hệ thống giải bóng đá chuyên nghiệp Bồ Đào Nha (Liga Portugal) tổ chức lễ trao giải thưởng cho mùa giải 2024-2025. Tiền đạo Viktor Gyokeres nhận giải "Cầu thủ hay nhất năm", sau khi ghi 54 bàn trong 52 trận cho Sporting Lisbon mùa trước.

Poster của Liga Portugal vinh danh Ronaldo. Ảnh: LP

Tuy nhiên, giải thưởng gây chú ý nhất thuộc về thủ quân tuyển Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo. Anh nhận được danh hiệu ghi "Cầu thủ hay nhất mọi thời", nhưng không nói rõ ở Bồ Đào Nha hay trên thế giới. Ronaldo không có mặt trong gala, nhưng quay video gửi về cho chương trình.

"Tôi muốn cảm ơn Liga Portugal vì danh hiệu này", tiền đạo 40 tuổi nói. "Tôi đặc biệt vinh dự khi được vinh danh Cầu thủ hay nhất mọi thời. Tôi muốn cảm ơn những đồng đội và HLV đã hỗ trợ tôi suốt sự nghiệp, để tôi nhận được giải thưởng tuyệt vời này. Nhờ đó, tôi không ngừng cố gắng để tiến bộ hơn".

Trong mùa giải 2024-2025, Ronaldo góp công giúp Bồ Đào Nha vô địch UEFA Nations League. Anh ghi bàn ở lượt về tứ kết gặp Đan Mạch, bán kết với Đức và chung kết hạ Tây Ban Nha. Nhưng ở cấp CLB, thủ quân Al Nassr không đoạt danh hiệu nào.

Ronaldo cũng đang giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời, với 943 bàn trong 1.286 trận. Anh chỉ cách 57 bàn nữa để chạm tới cột mốc 1.000 như mơ ước.

Ronaldo nhận giải 'Cầu thủ hay nhất mọi thời' Phát biểu nhận giải của Ronaldo.

Liga Portugal cũng đưa cựu tiền vệ Luis Nani, Ricardo Quaresma vào Đại sảnh Danh vọng của bóng đá Bồ Đào Nha. Nhóm cầu thủ PSG, gồm Nuno Mendes, Goncalo Ramos, Vitinha và Joao Neves được trao giải thưởng Công trạng Thể thao, nhờ chức vô địch Champions League. Tiền vệ 18 tuổi biên chế Chelsea, Geovany Quenda nhận giải Cầu thủ trẻ hay nhất năm.

Giải thưởng Liga Portugal diễn ra thường niên, nhưng năm nay trao thêm danh hiệu đặc biệt cho Ronaldo nhờ chức vô địch Nations League. Kỳ trước, Gyokeres cũng giành giải Cầu thủ hay nhất năm, còn danh hiệu HLV hay nhất thuộc về Ruben Amorim.

Hoàng An tổng hợp