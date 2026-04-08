Ronaldo nguy cơ bị trừ 6 bàn thắng

Arab SaudiCristiano Ronaldo có thể bị trừ 6 bàn thắng tại giải đấu chưa được FIFA công nhận.

Ronaldo vừa gia tăng kỷ lục ghi bàn lên con số 967, nhờ cú đúp trong trận thắng Al Najma 5-2 ở Saudi Pro League. Nhưng sau đó, xuất hiện nhiều tranh cãi, cho rằng thành tích thực sự của anh là 961.

Vấn đề nằm ở 6 bàn mà Ronaldo ghi tại Arab Club Champions Cup năm 2023. FIFA chưa công nhận, mà chỉ coi giải này là giao hữu trước mùa bóng. Trang Transfermarkt, tổ chức thống kê bóng đá hàng đầu thế giới, cũng chỉ ghi nhận 961 bàn.

Ronaldo ghi bàn trong trận Al Nassr thắng Al Najma ở vòng 27 Saudi Pro League hôm 3/4. Ảnh: Reuters

Arab Club Champions Cup là giải đấu giữa các CLB thuộc khối Arab, có lịch sử từ năm 1981 và diễn ra liên tục cho đến 2008. Sau đó, giải không tổ chức một thời gian, trở lại vào các năm 2012, 2017, 2018, 2019 và 2023, rồi tiếp tục dừng.

Hôm 7/4, khi được tờ A Bola (Bồ Đào Nha) đặt câu hỏi, đại diện Transfermarkt tại nước này, Goncalo Tristao Santos trả lời: "Sáu bàn mà chúng tôi không tính cho Ronaldo được ghi tại một giải diễn ra vào mùa 2023-2024. Vấn đề là giải này không được FIFA công nhận, mà chúng tôi chỉ tính đến các giải được công nhận chính thức".

Khi được hỏi FIFA đã tìm cách làm rõ hay chưa, câu trả lời của Santos là chưa. Ông nói thêm rằng giải pháp lý tưởng nhất là FIFA tự lên tiếng, bằng không thì tranh cãi sẽ tiếp tục xảy ra khi Ronaldo đạt 1.000 bàn.

Để chắc chắn chinh phục thành tích bốn con số, Ronaldo cần ghi ít nhất 1.006 bàn. Mùa này, anh chỉ còn tối đa 10 trận với Al Nassr và tám trận World Cup với tuyển Bồ Đào Nha, nên nhiều khả năng phải thi đấu thêm mùa 2026-2027 để đạt mục tiêu đề ra.

Ronaldo từng ghi 143 bàn cho tuyển Bồ Đào Nha (kỷ lục trên đấu trường quốc tế), 5 cho Sporting, 145 cho Man Utd, 450 cho Real (kỷ lục CLB), 101 cho Juventus và 123 cho Al Nassr.

Thanh Quý (theo A Bola)