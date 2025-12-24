Ronaldo mua liền hai biệt thự siêu sang ở Arab Saudi

Arab SaudiTiền đạo Cristiano Ronaldo bổ sung hai biệt thự ở Biển Đỏ vào khối tài sản trị giá 1,4 tỷ USD.

Hai biệt thự mới của Ronaldo nằm tại khu nghỉ dưỡng Nujuma, trên hòn đảo tư nhân ngoài khơi Biển Đỏ thuộc Arab Saudi. Một căn ba phòng ngủ và một căn hai phòng ngủ. Nơi đây chỉ có thể tiếp cận bằng thuyền hoặc thủy phi cơ.

"Biển Đỏ quả là một nơi siêu thực. Ngay từ lần đầu tiên đến đây, Georgina và tôi đã cảm nhận được sự gắn kết với hòn đảo và vẻ đẹp tự nhiên của nó. Chúng tôi cảm nhận được sự bình yên. Giờ đây, khi đã có nhà tại đây, chúng tôi có thể tận hưởng thời gian chất lượng bên gia đình trong sự riêng tư và thanh bình tuyệt đối bất cứ khi nào", Ronaldo cho biết sau khi mua nhà.

Khu biệt thự Nujuma mà Ronaldo vừa mua hai căn. Ảnh: RC

Nujuma gồm 19 căn biệt thự hoàn toàn độc lập. Khu nghỉ dưỡng được thiết kế để mang lại sự riêng tư, độc quyền và kết nối với thiên nhiên. Giá thuê căn tại đây từ 2.090 USD mỗi đêm. Với một số căn đặc biệt, giá có thể vượt 20.000 USD mỗi đêm.

Tính đến cuối năm 2025, Ronaldo là cầu thủ bóng đá giàu nhất thế giới với tài sản khoảng 1,4 tỷ USD. Con số này có được nhờ hợp đồng khổng lồ với Al Nassr, các hợp đồng quảng cáo và hệ sinh thái doanh nghiệp riêng. Theo báo chí Arab Saudi, siêu sao người Bồ Đào Nha đang nhận từ 200 đến 250 triệu USD lương sau thuế mỗi năm.

Ronaldo thi đấu cho Al Nassr từ tháng 1/2023. Hồi tháng 6, hai bên ký gia hạn hai năm.

Ronaldo từng giành hàng loạt danh hiệu lớn, gồm cả Euro 2016, hai Nations League, năm Champions League, năm Quả Bóng Vàng và bốn Giày Vàng châu Âu. Tiền đạo 40 tuổi cũng đang giữ kỷ lục ghi 954 bàn, hơn người xếp thứ hai Lionel Messi 58 bàn.

Thanh Quý (theo Marca)