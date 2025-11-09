Arab SaudiỞ trận thắng chủ nhà Neom, siêu sao Cristiano Ronaldo than phiền trọng tài vì ông thổi còi hết hiệp một khi Al Nassr được hưởng phạt góc.

Hiệp một trận đấu có hai phút bù, và thời gian này không có tình huống nào gián đoạn. Quá hai phút, cầu thủ Neom có bóng và phá lên, nhưng trọng tài Abdullah Al-Shehri không thổi còi hết hiệp một ngay. Al Nassr phản công, sau đó được hưởng phạt góc. Quả phạt góc không đem lại cơ hội, nhưng đội khách được hưởng thêm một pha nữa. Khi đó, trọng tài Al-Shehri mới cắt còi báo hết hiệp một, với thời gian bù 2 phút 40 giây.

Do đội nhà không được đá phạt góc, Ronaldo chạy đến phàn nàn với trọng tài một hồi lâu. "Chúng tôi được hưởng phạt góc mà", anh nói.

"Hết hiệp một rồi", trọng tài trả lời.

Cuối cùng, tiền đạo 40 tuổi quay đi, bỏ vào đường hầm, nhưng vẫn nói to rồi giơ ngón tay cái một cách mỉa mai: "Tốt. Tốt. Cứ tiếp tục bắt thế đi. Ông đang điều khiển trận đấu tốt đấy. Rất tốt".

Trọng tài Al-Shehri nhìn theo Ronaldo, nhưng không phản ứng gì.

Ronaldo mỉa mai trọng tài Tình huống Ronaldo mỉa mai trọng tài.

Sau hiệp một không có bàn thắng, Al Nassr mở tỷ số ở phút 47. Từ quả đá phạt của Ronaldo, bóng bật hàng rào đến vị trí Angelo Gabriel. Tiền vệ người Brazil sút bồi từ ngoài cấm địa, đưa bóng vào góc thấp khung thành Neom. Sau pha lập công, Gabriel vẫn chỉ tay về phía Ronaldo để tri ân người đàn anh góp phần tạo nên bàn thắng.

Phút 56, bước ngoặt trận đấu xảy ra khi tiền đạo Luciano Rodriguez của Neom thúc khuỷu tay vào cổ hậu vệ Nawaf Boushal trong pha va chạm kín. Trọng tài Abdullah Al-Shehri ban đầu không phát hiện, nhưng sau khi VAR can thiệp, ông rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu cầu thủ chủ nhà, giúp Al Nassr được chơi hơn người.

Sáu phút sau, trung vệ Neom chuyền ngang bất cẩn ngay trong cấm địa, để bóng tìm đến chân Ronaldo ở cự ly chỉ khoảng 6 m. Cú sút đầu tiên của thủ quân Al Nassr trúng chân thủ môn bật ra, Joao Felix lao vào tranh bóng và bị đẩy ngã từ phía sau. Trọng tài lập tức thổi phạt đền cho đội khách.

VAR dường như cho rằng quả phạt đền không hợp lý, nên gọi trọng tài Al-Shehri ra xem lại tình huống. Nhưng sau đó, quyết định thổi phạt đền không đổi, và Ronaldo tận dụng cơ hội này để sút 11m nâng tỷ số lên 2-0. Trận đấu khép lại với thắng lợi 3-1 cho đội khách.

Hoàng An