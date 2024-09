Ronaldo: 'Mbappe có thể giành Quả Bóng Vàng tại Real'

Tiền đạo Cristiano Ronaldo tin đàn em Kylian Mbappe sẽ tỏa sáng tại Real Madrid và sớm giành Quả Bóng Vàng.

"Tôi nghĩ Mbappe sẽ thi đấu tốt. Cấu trúc của Real rất tốt", Ronaldo nói trong buổi trò chuyện với Rio Ferdinand trên kênh Youtube cá nhân. "Họ có HLV Carlo Ancelotti và chủ tịch Florentino Perez tuyệt vời. Tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì, vì tài năng của Mbappe. Cậu ấy có thể đoạt Quả Bóng Vàng tiếp theo. Mbappe, Erling Haaland, Jude Bellingham hay Lamine Yamal".

Tiền đạo Kylian Mbappé nâng Siêu Cup châu Âu sau khi cùng Real Madrid's thắng Atalanta 2-0 trên sân Warsaw, Ba Lan ngày 4/8/2024. Ảnh: Reuters

Hè này, Mbappe gia nhập Real theo diện chuyển nhượng tự do hè này, ký hợp đồng 5 năm với lựa chọn gia hạn một năm. Trong trận chính thức đầu tiên, tranh Siêu Cup châu Âu với Atalanta, anh ghi một bàn giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha giành chiến thắng 2-0. Tại La Liga, tiền đạo Pháp ghi hai bàn qua bốn trận.

Mbappe ghi 27 bàn qua 60 trận cho Monaco và 256 bàn qua 308 trận khoác áo PSG. Anh cùng tuyển Pháp vô địch World Cup 2022, nhưng chưa từng đăng quang Champions League. Mbappe cũng chưa bao giờ giành Quả Bóng Vàng, với thành tích tốt nhất là đứng thứ ba năm 2023.

Mùa trước, Real thắng Dortmund 2-0 để nối dài kỷ lục giành 15 Cup C1/Champions League. Đội giàu thành tích thứ hai, AC Milan mới có bảy danh hiệu, trong khi Liverpool và Bayern cùng xếp thứ ba với sáu danh hiệu. Trong mười mùa gần nhất, đội bóng hoàng gia vô địch Champions League tới sáu lần.

Nhiều người hâm mộ cho rằng Real may mắn khi thi đấu lép vế, nhưng nhiều lần vượt qua "cửa tử" nhờ những pha lập công muộn. Ronaldo không đồng ý với nhận định này. "Real là kiểu CLB không vội vàng trước áp lực", tiền đạo 39 tuổi giải thích. "Đây là lý do nhiều người nói rằng họ may mắn. Nhưng không phải vậy. Bernabeu có một hào quang khác, năng lượng khác. Họ thường ghi bàn sau phút 85, 90 trước những CLB mạnh. Áp lực tại đây là rất lớn".

Ronaldo từng năm lần vô địch Champions League, trong đó có bốn lần với Real Madrid. Ảnh: AFP

Ronaldo gia nhập Real từ Man Utd hè 2009 với giá kỷ lục thế giới khi ấy - 97 triệu USD. Sau chín mùa giải, tiền đạo Bồ Đào Nha cùng Real giành bốn Champions League, hai La Liga, hai Cup Nhà Vua, hai Siêu Cup Tây Ban Nha, hai Siêu Cup châu Âu và ba FIFA Club World Cup. Anh cũng vượt Raul Gonzalez trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử CLB với 451 bàn sau 438 trận, đồng thời giành bốn Quả Bóng Vàng.

"Tôi luôn nói rằng Real sẽ thi đấu tốt hơn", Ronaldo nói tiếp. "Chúng ta không biết, hãy cùng chờ xem. Mbappe đang ở đó. Tôi nghĩ Real sẽ tiếp tục vững mạnh, nhưng tôi không biết liệu họ có mạnh hơn so với năm ngoái hay không. Real là CLB tuyệt vời, với những cầu thủ tuyệt vời. Với tôi, Real là CLB vĩ đại nhất lịch sử".

Hồng Duy