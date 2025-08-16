Ronaldo mang trận cầu 'một lần trong đời' đến Ấn Độ

Ấn ĐộSiêu sao Cristiano Ronaldo sẽ cùng Al Nassr chạm trán CLB FC Goa tại AFC Champions League Two - trận đấu được đánh giá là "sự kiện lịch sử" của bóng đá Ấn Độ.

Mùa trước, Al Nassr đứng thứ ba Saudi Pro League và chỉ dự AFC Champions League Two - giải đấu hạng hai của bóng đá châu Á cấp CLB, xếp hạng dưới AFC Champions League Elite và trên AFC Challenge League.

Ronaldo (giữa) mừng bàn với Felix (trái) trong trận Al Nassr thắng Toulouse trên sân Grodig, Áo ngày 30/7/2025. Ảnh: Al Nassr

AFC Champions League Two mùa 2025-2026 sẽ có 32 đội, chia thành hai khu vực Đông và Tây. Mỗi khu vực gồm 16 đội, được bốc thăm vào bốn bảng. Các đội thi đấu theo thể thức lượt đi – lượt về, hai đội dẫn đầu mỗi bảng giành vé vào vòng 16 đội. Theo kết quả bốc thăm hôm 15/8, Al Nassr nằm ở bảng D AFC Champions League Two cùng FC Goa (Ấn Độ), Istiklol (Tajikistan) và Al-Zawraa (Iraq).

"Đây thực sự là khoảnh khắc một lần trong đời đối với FC Goa", Giám đốc điều hành CLB, ông Ravi Puskur, chia sẻ với AP. "Được tiếp đón Al Nassr và Ronaldo có lẽ là trận đấu lớn nhất trong lịch sử bóng đá cấp CLB của Ấn Độ".

Ronaldo chưa giành được danh hiệu lớn nào kể từ khi chuyển đến Al Nassr năm 2022. CLB Arab Saudi, vì thế, có thể mang đội hình mạnh nhất tới Ấn Độ, trong đó có các ngôi sao như cựu tiền đạo của Liverpool Sadio Mane hay các tân binh đắt giá Joao Felix (57 triệu USD từ Chelsea) và Kingsley Coman (32 triệu USD từ Bayern Munich).

"Với bóng đá Ấn Độ, đây là một sự kiện lịch sử", Puskur nhấn mạnh. "Chúng tôi đến đây bằng thực lực, và một trận cầu như thế này là cơ hội để chứng minh rằng chúng tôi có thể cạnh tranh ở tầm châu lục, đồng thời góp phần viết nên những câu chuyện lớn của bóng đá".

Kingsley Coman ra mắt Al Nassr ngày 15/8. Ảnh: Al Nassr

Theo lãnh đạo FC Goa, sức hút của Ronaldo và Al Nassr sẽ tạo nên hiệu ứng lan tỏa khắp Ấn Độ, mang đến sự quan tâm chưa từng có cho bóng đá nội địa. "Đây là cơ hội một lần trong đời để đưa bóng đá Ấn Độ ra toàn cầu, và quan trọng hơn là khơi dậy sự quan tâm của người hâm mộ trong nước, trao cho môn thể thao này sự chú ý mà nó xứng đáng từ lâu", Puskur nói.

Trận cầu lịch sử này diễn ra trong bối cảnh bóng đá Ấn Độ khủng hoảng. Indian Super League (ISL) mùa 2025-2026 bị hoãn do tranh chấp về thỏa thuận tổ chức giữa Liên đoàn bóng đá Ấn Độ và đối tác thương mại Football Sports Development Ltd., hiện chờ phán quyết của Tòa án Tối cao. Một số CLB như Bengaluru FC, Odisha FC và Chennaiyin FC đã phải đình chỉ trả lương hoặc tạm ngừng hoạt động bóng đá cho đến khi có giải pháp.

"Lợi ích tài chính rất quan trọng, nhưng bức tranh lớn hơn là cơ hội phát triển lâu dài", Puskur kết luận. "Sự chú ý toàn cầu, các hợp đồng tài trợ và sự gắn kết của người hâm mộ từ khoảnh khắc này sẽ giúp củng cố nền móng của CLB, tạo điều kiện cho chúng tôi đầu tư vào tương lai".

Hồng Duy (theo ESPN)