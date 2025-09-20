Ronaldo mắng 'những kẻ ngốc' để bảo vệ Felix

Arab SaudiCristiano Ronaldo chỉ trích quan điểm cho rằng việc gia nhập Al Nassr là một bước lùi trong sự nghiệp của đàn em đồng hương Joao Felix.

Hồi đầu tuần này, trong podcast có tên "Chuveirinho", bình luận viên cho rằng việc gia nhập Al Nassr khi mới 25 tuổi là một bước lùi trong sự nghiệp của Joao Felix. Vị này cũng dự báo với những gì thể hiện tại Arab Saudi, cựu tiền đạo của Atletico, Chelsea, Barca và AC Milan sẽ khó cạnh tranh ở tuyển Bồ Đào Nha.

Cristiano Ronaldo, đồng đội của Felix ở Al Nassr và tuyển Bồ Đào Nha, lập tức phản ứng sau khi xem podcast. Anh để lại bình luận: "Bọn ngu ngốc. Chúng chẳng hiểu gì về bóng đá mà lại đưa ra ý kiến của mình".

Ronaldo (phải) chung vui với Felix trong trận Bồ Đào Nha thắng Armenia 5-0 ở vòng loại World Cup hôm 6/9. Ảnh: AP

Felix từng là một trong những tài năng trẻ hàng đầu thế giới. Năm 2019, tiền đạo này giành "Cậu Bé Vàng", giải mà Lionel Messi, Wayne Rooney, Sergio Aguero, Kylian Mbappe và Erling Haaland từng được trao khi còn ở tuổi U21.

Tuy nhiên, trong chặng đường tiếp theo, Felix không đáp ứng được kỳ vọng. Anh chỉ ghi 34 bàn trong 131 trận cho Atletico, dù được mua về với giá 141 triệu USD. Với Chelsea, Barca và AC Milan, Felix đều không trụ lại quá một mùa. Hè vừa qua, tiền đạo 25 tuổi tới Al Nassr với giá 35 triệu USD.

Felix đang đạt phong độ không tồi với CLB mới, ghi bốn bàn trong năm trận. Anh cũng lên tuyển Bồ Đào Nha đầu tháng 9, ghi hai bàn trong trận thắng Armenia 5-0.

Ronaldo bắt đầu chơi cho Al Nassr đầu năm 2023, khi bước sang tuổi 38. Sau hai mùa rưỡi, anh ghi được 101 bàn trong 115 trận cho đội bóng Arab Saudi.

Việc chuyển sang thi đấu tại quốc gia châu Á cũng không làm giảm cơ hội khoác áo đội tuyển của Ronaldo. Trong sáu trận từ đầu năm 2025, anh ghi sáu bàn cho đội tuyển, giành Nations League và dẫn đầu bảng vòng loại World Cup.

Thanh Quý (theo AS)