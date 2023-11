Ronaldo lập siêu phẩm trong chiến thắng của Al Nassr

Arab SaudiTiền đạo Cristiano Ronaldo ghi bàn và kiến tạo, giúp Al Nassr thắng Al Khaleej 2-0 ở vòng 12 Saudi Pro League.

Bàn mở tỷ số phút 26 mang đậm phong cách Ronaldo, khi anh đón bóng từ ngoài cấm địa, làm động tác giả loại bỏ cầu thủ theo kèm rồi sút xa căng và hiểm, đánh bại thủ môn Al Haidari. Tiền đạo 38 tuổi mừng bàn thắng theo phong cách "Siuuu" quen thuộc, trước khi tạo hình trái tim đến bạn gái Georgina Rodriguez trên khán đài.

Ronaldo (phải) sút xa mở tỷ số khi Al Nassr tiếp Al Khaleej trên sân Al Awal, thành phố Riyad, Arab Saudi hôm 4/11. Ảnh: ANFC

Đó là bàn thứ 400 của Ronaldo sau 475 trận, từ khi bước sang tuổi 30. Ronaldo cùng Erling Haaland tạm dẫn đầu danh sách ghi bàn năm 2023 với 44 bàn, hơn Harry Kane một bàn. Tiền đạo Bồ Đào Nha cũng đang chiếm ưu thế trong cuộc đua Vua phá lưới tại Saudi Pro League, với 12 pha lập công. Trong 16 trận trên mọi đấu trường mùa này, Ronaldo ghi tới 15 bàn.

Không chỉ đóng góp siêu phẩm, Ronaldo còn kiến tạo cho Aymeric Laporte dễ dàng ghi bàn đầu tiên trong màu áo Al Nassr ở phút 58, qua đó ấn định chiến thắng 2-0. Với 12 bàn và sáu kiến tạo, Ronaldo dẫn đầu CLB ở cả hai hạng mục này.

"Chúng tôi có chiến thuật đặc biệt để không cho Ronaldo khoảng trống", HLV Pedro Emanuel của Al Khaleej nói sau trận. "Nhưng bằng cách nào đó, cậu ấy vẫn ghi bàn và kiến tạo. Tôi không tức giận, mà cảm thấy vinh dự khi được chứng kiến cầu thủ hay nhất thế giới. Cậu ấy 38 tuổi nhưng chơi cứ như thể mới 24".

Dù không có Anderson Talisca do án treo giò, Al Nassr vẫn chiếm thế áp đảo trước Al Khaleej với tỷ lệ kiểm soát bóng 70%. Chủ nhà có thể mở tỷ số từ phút thứ 10, nếu Sadio Mane không bị từ chối bàn thắng do lỗi việt vị của đồng đội Ghareeb. Nhờ công lớn của Ronaldo, Al Nassr có 28 điểm sau 12 trận, chỉ còn kém bốn điểm so với đỉnh bảng Al Hilal.

Vy Anh