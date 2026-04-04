Ronaldo lập cú đúp trong ngày tái xuất

Arab SaudiCristiano Ronaldo khép lại hơn một tháng điều trị chấn thương bằng cú đúp trong trận Al Nassr thắng Al Najma 5-2 ở vòng 27 Saudi Pro League, ngày 3/4.

Ronaldo dính chấn thương gân kheo ở trận thắng Al Fayha 3-1 hôm 28/2. Anh về Bồ Đào Nha tĩnh dưỡng hơn một tháng, nên vắng mặt hai trận của Al Nassr và hai trận của đội tuyển.

Khi trở lại, tiền đạo 41 tuổi tỏ ra sung sức, ghi hai bàn và góp công lớn vào chiến thắng ở vòng 27 Saudi Pro League.

Ronaldo ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới Al Najma ở vòng 27 Saudi Pro League ngày 3/4. Ảnh: Al Nassr

Al Najma đang xếp chót bảng nhưng gây bất ngờ trong trận đấu tối 3/4. Phút 44, họ phản công sắc sảo để mở tỷ số. Al Hamdan và Sadio Mane giúp Al Nassr ngược dòng dẫn 2-1 trong những phút bù giờ hiệp một, nhưng không ngăn được đối thủ nuôi hy vọng giành điểm. Ngay đầu hiệp hai, Felippe Cardoso sút cận thành gỡ hòa 2-2 cho Al Najma.

Khi đội bóng đối mặt nguy cơ mất điểm, Ronaldo đóng vai trò đầu tàu. Anh lĩnh xướng công, thực hiện những pha dứt điểm và ghi bàn quyết định.

Ronaldo dứt điểm trong trận thắng Al Najma. Ảnh: Al Nassr

Phút 56, Ronaldo sút phạt trực tiếp khiến bóng trúng tay một cầu thủ Al Najma đang làm hàng rào trong vòng cấm. Sau đó, anh sút phạt đền chính xác nâng tỷ số lên 3-2.

Phút 73, sau quả tạt cánh phải, Ronaldo đỡ một nhịp, rồi sút căng nâng tỷ số lên 4-2. Tiền đạo 41 tuổi nâng kỷ lục lập công lên 967 bàn.

Với cú đúp của Ronaldo, Al Nassr định đoạt số phận trận đấu. Họ chơi thoải mái hơn và ghi thêm bàn ở phút 90+5, với cú đệm bóng cận thành của Mane.

Cristiano Ronaldo nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận Al Nassr 5-2 Al Najma ở vòng 27 Saudi Pro League tối 3/4. Ảnh: Al Nassr

Đây là chiến thắng thứ 13 liên tiếp tại Saudi Pro League của Al Nassr. Ronaldo và đồng đội củng cố vị trí dẫn đầu với 70 điểm sau 27 trận, hơn Al Hilal sáu điểm và Al Ahli tám điểm (26 trận).

Thanh Quý