Ronaldo lập cú đúp giúp Al Nassr giữ đỉnh bảng

Arab SaudiCristiano Ronaldo ghi hai bàn, trong ngày vợ sắp cưới Georgina Rodriguez ngồi trên khán đài trận Al Nassr hạ Al Riyadh 5-1 ở vòng ba Saudi Pro League 2025-2026.

Ronaldo đá trọn 90 phút trong chiến thắng của Al Nassr hôm 20/9. Anh ghi hai bàn sau sáu lần dứt điểm, chạm bóng 28 lần, chuyền thành công 79% với một đường chuyền mở ra cơ hội rõ ràng. Tuy nhiên, anh cũng để mất bóng tới bảy lần, không qua người lần nào và ba lần việt vị.

Ronaldo mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 5-1, trên sân King Saud University, Riyadh, Arab Saudi hôm 20/9. Ảnh: Reuters

Bên cạnh Ronaldo, đồng hương Bồ Đào Nha Joao Felix cũng tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng và một pha kiến tạo. Chính Felix là người chuyền bóng để đàn anh CR7 nâng tỷ số lên 3-0 ngay trong hiệp một.

Trước đó, Felix nhận được hỗ trợ từ Kingsley Coman để mở tỷ số cho chủ nhà ngay phút thứ 6. Đến phút thứ 30, chính Coman bứt tốc ấn tượng rồi dứt điểm đẳng cấp, nhân đôi cách biệt. Kết quả trong hiệp đấu đầu tiên đáng ra là 4-0, nếu công nghệ VAR không từ chối bàn thắng của Felix, sau tình huống Sadio Mane đánh nguội cầu thủ đội khách.

Felix cũng không quá tiếc nuối, bởi khi hiệp hai bắt đầu chưa đầy năm phút, cựu cầu thủ Chelsea tự điền tên lên bảng điện tử lần hai với pha vô-lê một chạm thành bàn. Al Riyadh có bàn rút ngắn tỷ số ít phút sau, nhưng thắng lợi cách biệt bốn bàn vẫn được đảm bảo cho Al Nassr khi Ronaldo kết thúc hoàn hảo pha kiến tạo của Coman.

Đây là bàn thứ ba của Ronaldo tại Saudi Pro League mùa này. Tính trong năm 2025, tiền đạo 40 tuổi sở hữu 29 pha lập công, để chạm mốc 945 bàn từ đầu sự nghiệp.

Niềm vui của Ronaldo còn nhân lên khi Georgina và hai con có mặt trên khán đài, cổ vũ cho vị hôn phu. Tháng 8 vừa qua, Ronaldo đã đính hôn với Georgina. Họ đang nuôi dạy năm người con, trong đó có hai con gái chung.

Tại Saudi Pro League, Ronaldo cùng đồng đội toàn thắng sau ba vòng đầu, đạt chín điểm bằng ĐKVĐ Al Ittihad. Nhờ hiệu số tốt hơn, Al Nassr đang dẫn đầu bảng thứ bậc.

Vy Anh