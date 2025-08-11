Tây Ban NhaThủ quân 40 tuổi Cristiano Ronaldo ghi hai bàn, nhưng Al Nassr vẫn thua Almeria 2-3 trong trận giao hữu cuối trước mùa giải mới.

*Ghi bàn: Arribas 6', Embarba 43', 61' - Ronaldo 17', pen 39'

Ronaldo kết thúc loạt giao hữu tiền mùa giải với sáu bàn thắng chỉ trong ba trận, trung bình hai bàn mỗi trận, đều có video. Anh chọc thủng lưới Toulouse, Rio Ave rồi đến Almeria, những đội bóng trung bình yếu tại Pháp, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Còn ở hai trận đá tập kín, không có video, gặp Estrela da Amadora và Leiria, siêu sao Bồ Đào Nha không ghi bàn.

Ronaldo mừng bàn gỡ hòa cho Al Nassr trong trận gặp Almeria trên sân Almeria, Tây Ban Nha ngày 10/8/2025. Ảnh: Nassr Zone

Ở trận gặp Almeria tối 10/8, Ronaldo chỉ chơi hiệp một. Phút 17, nhận đường chuyền dọn cỗ của Sadio Mane, đội trưởng Al Nassr sút căng từ cự ly dưới 10 m về giữa cầu môn, gỡ hòa 1-1 cho đội khách. Đến phút 39, Ronaldo bị phạm lỗi trong cấm địa và chính anh sút phạt đền vào giữa cầu môn để đưa Al Nassr lên dẫn ngược.

Cuối hiệp một, Al Nassr bị gỡ hòa 2-2. Còn trong hiệp hai, khi Ronaldo đã rời sân, đội khách thủng lưới thêm một bàn và chịu thất bại trước đội bóng đang chơi tại hạng hai Tây Ban Nha. Những ngôi sao khác như Sadio Mane, Joao Felĩ hay Marcelo Brozovic vẫn chơi gần trọn hiệp hai.

Ronaldo lập cú đúp cho Al Nassr Bàn gỡ hòa của Ronaldo.

Al Nassr sẽ phải chuẩn bị tinh thần tốt hơn cho trận tiếp theo gặp kình địch Al Ittihad tại bán kết Siêu cup Saudi ngày 19/8 tại Hong Kong. Thầy trò Laurent Blanc là đương kim vô địch Saudi Pro League, sở hữu nhiều ngôi sao như N'Golo Kante, Fabinho hay Karim Benzema.

Nếu thắng Al Ittihad, Al Nassr sẽ gặp Al Ahli hoặc Al Qadsiah trong trận chung kết cũng tại Hong Kong sau đó ít ngày. Đây là cơ hội để Ronaldo đoạt danh hiệu chính thức đầu tiên cùng Al Nassr, tại giải đấu không có kỵ rơ của họ là Al Hilal.

Hoàng An