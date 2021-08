Ronaldo: 'Lần trở lại này dành cho thầy đấy, Sir Alex'

Cristiano Ronaldo viết lên trang cá nhân thông báo gia nhập Man Utd hôm 31/8, và coi đó là món quà dành tặng cựu HLV Alex Ferguson.

Thông điệp Ronaldo dành tặng CĐV Man Utd. Ảnh: chụp màn hình

Tâm thư của Ronaldo được đăng đồng thời trên Instagram và Facebook, như sau:

"Những ai biết tôi, đều hiểu rằng tình yêu của tôi dành cho Man Utd là vĩnh cửu. Những năm tháng tôi gắn bó với CLB thực sự tuyệt vời. Chúng tôi đã cùng nhau tạo ra một chặng đường, viết những dòng chữ vàng trong lịch sử hào hùng của đội bóng này.

Tôi thậm chí không thể diễn tả cảm xúc của mình ngay lúc này, khi tôi thấy tin tức về sự trở lại của tôi được công bố cho toàn thế giới. Cảm xúc này giống như một giấc mơ thành hiện thực. Sau những lần tôi trở lại đấu với Man Utd, ngay cả khi là đối thủ, tôi luôn cảm nhận được tình yêu và sự tôn trọng từ các khán giả. Sự cổ vũ của họ chắc chắn đã tạo ra những giấc mơ.

Danh hiệu quốc gia đầu tiên, Cup Quốc gia đầu tiên, triệu tập lên tuyển lần đầu tiên, danh hiệu Champions League đầu tiên, giải thưởng Giày Vàng đầu tiên, và Quả Bóng Vàng đầu tiên của tôi, đều được sinh ra từ mối liên hệ đặc biệt giữa tôi và Quỷ Đỏ. Tôi đã viết nên lịch sử trong quá khứ, và sẽ tạo nên lịch sử một lần nữa! Tôi đảm bảo với các bạn đấy.

Tôi đã ở đây!

Tôi đã trở lại đúng chỗ!

Hãy tạo ra lịch sử một lần nữa!

Tái bút - Sir Alex, lần trở lại này con dành cho thầy đấy".

Chỉ sau 30 phút, bài đăng của Ronaldo nhận được hơn 3,3 triệu lượt like trên Instagram, và gần 700.000 lượt like trên Facebook. Siêu sao Bồ Đào Nha đăng kèm bức ảnh anh mặc áo số 7, quay lưng, chỉ tay lên trời mừng bàn thắng thứ hai vào lưới West Ham ở trận cuối cùng trên sân nhà Old Trafford mùa 2007-2008. Đấy cũng là mùa giải thành công nhất của Ronaldo với Man Utd, nhờ chức vô địch Ngoại hạng Anh và Champions League. Anh cũng đoạt Quả Bóng Vàng đầu tiên trong năm này.

Man Utd thông báo ký hợp đồng với Ronaldo hôm 31/8, nhưng anh vẫn cần xin visa để có thể thi đấu cho "Quỷ Đỏ". Ronaldo sẽ di chuyển tới Manchester sau loạt trận quốc tế đầu tháng 9.

Hoàng An