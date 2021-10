Ronaldo lại phá kỷ lục của Messi trên Instagram

Bức ảnh siêu âm song thai của Cristiano Ronaldo và bạn gái Georgina Rodriguez thu hút hơn 26,8 triệu lượt like sau chưa đầy một ngày đăng.

Tính đến 20h thứ Sáu 29/10, giờ Hà Nội, ảnh của Ronaldo trên Instagram nhận được hơn 26,9 triệu lượt like, chỉ sau hơn 22 tiếng được đăng. Ronaldo vượt qua Lionel Messi để trở thành nhân vật thể thao có ảnh được like nhiều nhất trên mạng xã hội này. Kỷ lục trước đó của Messi là ảnh anh ra mắt PSG hôm 11/8, với hơn 22,1 triệu like.

Ảnh chụp Ronaldo, Georgina và tấm siêu âm song thai có thể vượt xa mốc 30 triệu like. Ảnh: chụp màn hình

Ronaldo còn vượt qua những nhân vật làng giải trí như ca sĩ Ariana Grande, rapper quá cố XXXTentacion và nghệ sĩ Billie Eilish, để sở hữu ảnh được like nhiều thứ hai lịch sử Instagram. Ảnh cưới của Grande với doanh nhân bất động sản Dalton Gomez đăng hôm 26/5 đứng thứ ba với 26,7 triệu lượt thích. Còn kỷ lục Instagram thuộc về ảnh chụp một quả trứng trên tài khoản @world_record_egg đăng ngày 4/1/2019. Ảnh này được like hơn 55,4 triệu lượt.

Trong top 20 ảnh được like nhiều nhất mọi thời đại, Ronaldo còn sở hữu ba bài đăng khác gồm ảnh tưởng nhớ danh thủ quá cố Diego Maradona ngày 25/11/2020 (19,8 triệu lượt), ảnh ra mắt Man Utd lần hai hôm 11/9 (19,3 triệu lượt) và ảnh thông báo trở lại Man Utd hôm 31/8 (19 triệu lượt). Cùng với Eilish, Ronaldo sở hữu nhiều bài đăng nhất trong top 20.

Ronaldo vẫn đang là người được theo dõi nhiều nhất trên Instagram, với hơn 360 triệu lượt. @cristiano cũng được theo dõi nhiều thứ hai ở mạng xã hội này, chỉ sau tài khoản @instagram. Messi đứng thứ tư với 277 triệu lượt theo dõi.

Hoàng An