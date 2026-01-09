Ronaldo không cứu nổi Al Nassr

Arab SaudiTiền đạo Cristiano Ronaldo ghi bàn phạt đền, nhưng Al Nassr vẫn thua Al Qadisiyah 1-2 ngay trên sân nhà ở vòng 14 Saudi Pro League.

Trên sân Mrsool Park hôm 8/1, Ronaldo đá trọn 90 phút nhưng kém duyên. Tiền đạo người Bồ Đào Nha chạm bóng 31 lần, chuyền chính xác 85% với một đường quyết định (key pass), dứt điểm năm lần với chỉ một trúng đích và mất bóng tám lần.

Trong hiệp một, Ronaldo có cú sút từ ngoài vòng cấm đi vọt xà và đá nối không trúng tâm bóng từ đường căng ngang của Kingsley Coman.

Ronaldo ghi bàn phạt đền Ronaldo ghi bàn phạt đền.

Sang hiệp hai, khi Al Nassr bị dẫn bàn, tiền đạo 40 tuổi thi đấu nỗ lực và ghi bàn ở phút 81. Hậu vệ của Al Qadisiyah để bóng chạm tay trong vòng cấm, giúp chủ nhà được hưởng phạt đền. Trên chấm 11 mét, Ronaldo sút chìm về góc trái, thủ môn Al Qadisiyah đoán đúng hướng cũng không thể cản phá.

Ronaldo nối dài kỷ lục ghi bàn lên 25 năm dương lịch liên tiếp, kể từ năm 2002. Anh ghi bàn thứ 958 trong sự nghiệp, và tiếp tục dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Saudi Pro League mùa này với 14 bàn.

Trận này, Al Nassr áp đảo sau tiếng còi khai cuộc, tạo hàng loạt cơ hội nhưng các ngôi sao Ronaldo, Kingsley Coman hay Joao Felix đều phung phí.

Hàng công vô duyên, hàng thủ Al Nassr còn mắc lỗi nghiêm trọng. Phút 51, thủ thành Nawaf Alaqidi băng ra ngoài vòng cấm, chuyền sục bóng trúng đầu của Julian Quinones bật về phía khung thành. Tiền đạo này đuổi theo bóng và dễ dàng sút vào lưới trống mở tỷ số. Đến phút 66, Nahitan Nandez đá bồi nhân đôi cách biệt. Pha lập công sau đó của Ronaldo không đủ để giúp Al Nassr giành một điểm.

Cristiano Ronaldo phản ứng trong trận Al Nassr thua Al Qadisiyah 1-2 ở vòng 14 Saudi Pro League ngày 8/1. Ảnh: Bleacher

Al Nassr khởi đầu mùa giải này hoàn hảo với chuỗi 10 trận thắng để giữ đỉnh bảng Saudi Pro League. Nhưng Ronaldo và các đồng đội sa sút sau quãng nghỉ đông, khi không thắng ba trận gần nhất (hòa Al Ettifaq 2-2, thua Al Ahli 2-3 và thua Al Qadisiyah 1-2).

Vì thế, Al Nassr tụt xuống thứ hai với 31 điểm, kém Al Hilal 4 điểm. Vòng tiếp theo ngày 12/1, Al Nassr sẽ gặp chính Al Hilal - cuộc đối đầu có thể sớm định đoạt cuộc đua vô địch.

Hồng Duy