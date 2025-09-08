Ronaldo kết thân với cậu bé khuyết tật

ArmeniaThủ quân đội tuyển Bồ Đào Nha gây xúc động khi vui đùa với cậu bé khuyết tật trước trận đấu Armenia ở vòng loại World Cup 2026 - khu vực châu Âu.

Tối 6/9, Cristiano Ronaldo bước vào sân cùng cậu bé 11 tuổi của nước chủ nhà có tên Ruben.

Khi hát quốc ca, cậu bé xúc động và khóc. Ở bên cạnh, Ronaldo liền vỗ về, có nhiều động tác giao tiếp nhằm giúp người bạn nhỏ lấy lại nụ cười.

Ronaldo vui đùa với Ruben trước trận Armenia - Bồ Đào Nha ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu tối 6/9. Ảnh: UEFA

Hôm sau, Ronaldo đăng video lên mạng xã hội X và viết: "Hôm qua, tôi đã có thêm một người bạn mới. Tôi rất biết ơn tình yêu thương và sự ủng hộ của mọi người mỗi ngày. Hy vọng mọi người đều có thể theo đuổi ước mơ của mình".

Theo Amalia Grigoryan, người đứng đầu bộ phận bóng đá nghiệp dư của Liên đoàn bóng đá Armenia, Ruben mắc chứng rối loạn thính giác và ngôn ngữ. Ước mơ lớn nhất của cậu bé là được gặp Ronaldo.

Ở chiều ngược lại, Ronaldo gây tranh cãi với hành động đẩy một CĐV. Sự việc xảy ra trong khách sạn mà đội tuyển Bồ Đào Nha đang đồn trú. Một kẻ quá khích đã vượt qua hàng rào an ninh, chạy đến ôm siêu sao 40 tuổi và định chụp ảnh.

Ronaldo tỏ ra rất tức giận, liền lấy tay gạt mạnh ra. Lực lượng an ninh lập tức hỗ trợ, ngăn cản CĐV này cùng một nhóm người khác đang ùa đến.

Một số ý kiến cho rằng Ronaldo kém thân thiện, kẻ cả. Nhưng số khác ủng hộ thủ quân tuyển Bồ Đào Nha. Theo họ, việc xâm phạm không gian riêng tư của đội tuyển, bên cạnh nguy cơ gây mất an toàn cho các cầu thủ, là đáng lên án.

Trận Armenia - Bồ Đào Nha là trận đầu tiên của hai đội ở bảng F vòng loại World Cup - khu vực châu Âu. Ronaldo góp hai bàn, ở phút 21 và 46, giúp đội khách thắng 5-0. Joao Felix cũng lập cú đúp, còn Joao Cancelo ghi bàn còn lại.

Ronaldo nhờ đó nâng kỷ lục lập công trên đấu trường quốc tế lên 140 bàn và toàn bộ sự nghiệp lên 942 bàn.

Trong trận còn lại cùng ngày ở bảng F, CH Ireland hòa Hungary 2-2. Sau loạt trận đầu, Bồ Đào Nha dẫn đầu bảng với ba điểm, hơn CH Ireland và Hungary hai điểm. Ronaldo và đồng đội sẽ chơi trận tiếp theo khi làm khách trên sân Hungary ngày 9/9.

Đội tuyển dẫn đầu mỗi bảng vòng loại khu vực châu Âu sẽ giành vé trực tiếp tới World Cup. Đội xếp thứ hai phải tham gia giai đoạn play-off tranh vé vớt.

