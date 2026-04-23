Ronaldo im tiếng, Al Nassr vẫn vào chung kết Cup C2 châu Á

UAEDù Cristiano Ronaldo không ghi bàn hay kiến tạo, Al Nassr thắng Al Ahli (Qatar) 5-1 để vào chung kết AFC Champions League Two 2025-2026 gặp Gamba Osaka.

*Ghi bàn: Coman 13', 45', 64', Angelo 23', Al Hamddan 80' - Yansane 11'

Trên sân trung lập Zabeel (Dubai) tối 22/4, Ronaldo đá chính ở vị trí trung phong, nhưng không phải là tâm điểm của trận đấu. Al Nassr sớm gặp bất lợi khi thủng lưới phút 11 với bàn thắng của Sekou Yansane. Tuy nhiên, thế trận nhanh chóng đảo chiều nhờ phong độ bùng nổ của Kingsley Coman và Angelo.

Coman gỡ hòa phút 13, Angelo nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 23, trước khi tiền đạo Pháp hoàn tất cú đúp ở cuối hiệp một. Sang hiệp hai, Coman khép lại ngày thi đấu rực sáng khi đánh dấu hat-trick ở phút 64, nâng tỷ số lên 4-1.

Ronaldo đi bóng trong trận Al Nassr gặp Al Ahli Qatar trên sân Zabeel, thành phố Dubai, UAE, bán kết AFC Champions League 2 tối 22/4/2026. Ảnh: Al Nassr

Trong bữa tiệc bàn thắng đó, Ronaldo lại khá lặng lẽ. Anh dứt điểm ba lần, đều trong cấm địa, nhưng không lần nào thủ môn phải làm việc. Phút 10, cú sút chân trái của anh bị hậu vệ đối phương chặn lại. Đến phút 49, tiền đạo 41 tuổi có cơ hội rõ ràng nhất sau đường chuyền của Angelo, nhưng sút vọt xà. Ít phút sau, anh tiếp tục thử vận may từ pha phối hợp với Sadio Mane, song cú sút lại bị chặn. Ngoài ra, Ronaldo cũng có một tình huống tạo cơ hội cho Mane ở phút 60, nhưng tiền đạo Senegal không thể tận dụng.

HLV Jorge Jesus rút Ronaldo rời sân ở phút 78, cùng Joao Felix và Marcelo Brozovic. Trước khi rời sân, anh còn trêu đùa tiền đạo vào thay, Abdullah Al Hamddan. Chỉ hai phút sau khi vào thay Ronaldo, Al Hamddan đệm bóng vào lưới trống để ghi bàn, từ đường chuyền dọn cỗ của Angelo.

Trên đường tới chung kết, Al Nassr vượt qua Arkadag (Turkmenistan) với tổng tỷ số 2-0 ở vòng 1/8, trước khi hạ Al Wasl (UAE) 4-0 ở tứ kết và thắng tiếp Al Ahli (Qatar) 4-1 ở bán kết.

Ở trận chung kết ngày 17/5, Al Nassr được chơi trên sân nhà gặp Gamba Osaka (Nhật Bản), đại diện mạnh nhất khu vực Đông Á. Đây là cơ hội lớn để Ronaldo chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài từ Cup Italy cùng Juventus năm 2021. Anh từng giúp Al Nassr vô địch Arab Club Champions Cup, nhưng giải đấu này không được coi là chính thức.

Al Nassr cũng đang tiến gần chức vô địch Saudi Pro League, khi họ đang dẫn đầu với cách biệt 8 điểm so với đội nhì bảng Al Hilal, khi giải còn 5 vòng đấu. Dù vậy, Al Hilal đang chơi ít hơn một trận so với đoàn quân Jorge Jesus.

