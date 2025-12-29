Ronaldo hưởng lương cao nhất thế giới bóng đá năm 2025

Theo tạp chí Forbes (Mỹ), Cristiano Ronaldo bỏ túi 280 triệu USD tiền lương thưởng, hơn gấp đôi so với Lionel Messi.

Ronaldo đang hưởng lương 230 triệu USD mỗi năm từ CLB Al Nassr và khoảng 50 triệu tiền thưởng cùng bản quyền hình ảnh. Thu nhập trước thuế này đưa siêu sao 40 tuổi lên vị trí số một làng túc cầu về kiếm tiền, lần thứ sáu trong 10 năm gần đây.

Messi đứng thứ hai theo danh sách Forbes công bố ngày 28/12 với 130 triệu USD. Tiền đạo Argentina là cầu thủ duy nhất trong top 10 đang chơi bóng ở Mỹ – giải đấu mà tiền lương trung bình của cầu thủ năm 2025 chỉ là 650.000 USD. Thu nhập mà Messi nhận từ CLB Inter Miami là ngoại lệ, nhiều hơn quỹ lương của 21 trong 30 đội bóng ở giải vô địch quốc gia nước này MLS. Người nhận lương cao thứ hai ở MLS là tiền đạo Lorenzo Insigne của Toronto FC, với 14,5 triệu USD.

Ronaldo bỏ xa các cầu thủ khác trong danh sách kiếm tiền từ bóng đá năm 2025. Ảnh: Forbes

Bên cạnh Ronaldo và Messi, danh sách Forbes Football Economics năm 2025 còn có sự góp mặt của các ngôi sao khác: Karim Benzema (104 triệu), Kylian Mbappe (95 triệu), Erling Haaland (80 triệu) và Vinicius Junior (60 triệu). Những bản hợp đồng này là kết quả của việc chính quyền Arab Saudi mạnh tay nâng cao hình ảnh bóng đá quốc gia và đăng cai World Cup 2034.

Salah (55 triệu), Bellingham (44 triệu) và Yamal (43 triệu) là những ngôi sao tiếp theo trong bảng lương "khủng" năm nay. Tuy nhiên, họ vẫn còn kém xa hai đàn anh đã rời bóng đá đỉnh cao châu Âu là Ronaldo và Messi.

Tháng 10, tờ Bloomberg đưa tin Ronaldo là tỷ phú USD đầu tiên trong bóng đá với 1,04 tỷ USD. Ngoài lương và thưởng từ bóng đá, Ronaldo còn có đế chế kinh doanh riêng (thương hiệu CR7, khách sạn, nước hoa), hợp đồng quảng cáo và đầu tư. Anh đang giữ 20% cổ phần CLB Al Nassr.

CR7 thi đấu từ mùa 2002-2003 cho Sporting. Sau đó, anh khoác áo Man Utd, Real, Juventus và Al Nassr, giành năm Champions League, ba Ngoại hạng Anh, hai La Liga, hai Serie A và năm Quả Bóng Vàng. Ronaldo cũng giành Euro 2016 và hai Nations League với tuyển Bồ Đào Nha, đồng thời giữ kỷ lục ghi 948 bàn.

Vy Anh