Ronaldo hạnh phúc khi đạt 950 bàn

Arab SaudiCristiano Ronaldo đăng thông điệp cá nhân sau khi ghi bàn trong trận Al Nassr thắng Al Hazm 2-0 ở Saudi Pro League 2025-2026.

Ở vòng 6, Joao Felix mở tỷ số phút 25, còn Ronaldo ấn định chiến thắng cho Al Nassr phút 88. CR7 nhờ đó nâng kỷ lục lập công lên 950 bàn, hơn người xếp thứ hai Lionel Messi đến 59 bàn.

Sau trận, Ronaldo đăng trên mạng xã hội X: "Thật hạnh phúc khi giúp đội bóng chiến thắng và đạt 950 bàn. Luôn khao khát làm được nhiều hơn nữa".

Ronaldo ăn mừng trong trận Al Nassr thắng Al Hazm 2-0 ở vòng 6 Saudi Pro League ngày 25/10. Ảnh: Reuters

Thông điệp của anh được người hâm mộ đón nhận tích cực. Còn tờ Marca (Tây Ban Nha) cho rằng đó là lời thách thức đối với Lionel Messi. "Sau khi ghi bàn thứ 950, Ronaldo một lần nữa thách thức Messi bằng một thông điệp mạnh mẽ. Cầu thủ ghi bàn số một lịch sử có một mục tiêu rõ ràng là đạt 1.000 bàn, và anh nhắc nhở đối thủ trực tiếp về điều này", báo này viết.

Ronaldo thi đấu từ năm 2002. Hơn hai thập kỷ qua, tiền đạo 40 tuổi liên tục lập công cho Sporting, Man Utd, Real, Juventus, Al Nassr và tuyển Bồ Đào Nha, giành Euro 2016, hai Nations League, năm Quả Bóng Vàng, năm Champions League, ba Ngoại hạng Anh, hai La Liga và hai Serie A.

Ronaldo từng tiết lộ, gia đình đã khuyên anh giải nghệ sau quá nhiều vinh quang, nhưng bản thân cảm thấy vẫn có thể thi đấu tốt và giành thêm vinh quang. "Gia đình nói rằng tôi đã làm mọi thứ và đã đến lúc dừng lại, nhưng tôi không tin vào điều đó", Ronaldo cho hay. "Tôi vẫn thi đấu tốt, giúp đỡ CLB và đội tuyển Bồ Đào Nha. Tại sao không tiếp tục?".

Al Nassr hiện dẫn đầu Saudi Pro League 2025-2026, với 18 điểm sau sáu trận, Al Taawoun ba điểm và Al Hilal bốn điểm. Họ cũng thắng ở vòng 1/16 King Cup và ba trận đầu vòng bảng Champions League.

Ronaldo cũng sắp giành vé dư World Cup 2026 cùng tuyển Bồ Đào Nha. Nhà vô địch Nations League 2025 hiện dẫn đầu bảng F vòng loại khu vực châu Âu, với 10 điểm sau bốn trận, hơn đội xếp thứ hai Hungary năm điểm. Nếu thắng CH Ireland trận tới, Bồ Đào Nha sẽ hoàn thành nhiệm vụ sớm một lượt.

Thanh Quý (theo X, Marca)