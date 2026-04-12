Ronaldo giúp Al Nassr thắng trận thứ 16 liên tiếp

Arab SaudiTiền đạo Cristiano Ronaldo ghi bàn trong chiến thắng 2-0 của Al Nassr trước Al Okhdood, ở vòng 28 Saudi Pro League.

Ronaldo góp công lớn với bàn mở tỷ số ở phút 15. Tiền đạo Bồ Đào Nha bứt tốc để lao vào vòng cấm nhận bóng từ Nawaf Boushal, dứt điểm đánh bại thủ môn Samuel Portugal. Nhiều nguồn thống kê xác nhận đây là bàn thứ 968 của Ronaldo trong sự nghiệp, nhưng theo Marca và nhiều báo Tây Ban Nha khác, đây đã là bàn thứ 969 của tiền đạo 41 tuổi.

Ronaldo (vàng) thoát xuống và ghi bàn trong trận gặp Al Okhdood, trên sân

Prince Hathloul bin Abdul Aziz Sports City, Najran, Arab Saudi hôm 11/4. Ảnh: Marca

Ban thứ 24 của Ronaldo trong 24 trận ra sân tại Saudi Pro League mùa này. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi được 30 bàn thắng trở lên trong 17 mùa giải khác nhau, tính tổng ở cả cấp CLB và đội tuyển.

Ronaldo không thể gia tăng số bàn thắng trong hiệp hai và rời sân với vẻ mặt không hài lòng ở phút 82. Dẫu vậy, pha lập công ở đầu trận giúp anh được bầu là cầu thủ hay nhất trận. Lần thứ hai liên tiếp và thứ sáu trong mùa giải, siêu sao Bồ Đào Nha có vinh dự này.

Mùa này, Ronaldo còn tối đa 9 trận với Al Nassr và tám trận World Cup với tuyển Bồ Đào Nha, nên nhiều khả năng anh phải thi đấu thêm mùa 2026-2027 để đạt mục tiêu 1000 bàn.

Ronaldo ghi 143 bàn cho tuyển Bồ Đào Nha (kỷ lục trên đấu trường quốc tế), 5 cho Sporting, 145 cho Man Utd, 450 cho Real (kỷ lục CLB), 101 cho Juventus và 124 cho Al Nassr.

Al Nassr cầm bóng tới 64% và dứt điểm 19 lần cả trận, so với chỉ 5 lần của Al Okhdood. Tạo ra nhiều cơ hội trong thời gian còn lại, các học trò Jorge Jesus ghi thêm một bàn nhờ công Joao Felix ở phút 47. Ronaldo khởi xướng pha bóng bằng đường chuyền cho Sadio Mane. Cầu thủ Senegal tạt vào cho Kingsley Coman đánh đầu đưa bóng trúng cột dọc, trước khi Felix đá bồi ghi bàn.

16 trận thắng liên tiếp, trong đó có 14 trận tại giải quốc nội, là thành tích tốt nhất trong lịch sử Al Nassr. Chiến thắng giúp Ronaldo và đồng đội có 73 điểm sau 28 trận, bỏ cách 5 điểm so với đối thủ bám đuổi Al Hilal, khi giải VĐQG Arab Saudi chỉ còn sáu vòng. Al Nassr và Al Hilal vẫn còn một trận đối đầu trực tiếp.

Vy Anh