Ronaldo giúp Al Nassr thắng ĐKVĐ Saudi League

Tiền đạo 40 tuổi Cristiano Ronaldo đánh đầu ghi bàn, trong trận Al Nassr thắng chủ nhà Al Ittihad 2-0 ở vòng 4 Saudi Pro League.

Phút 35, Ronaldo sút xa đập chân hậu vệ, đưa bóng bật tới vị trí của Sadio Mane bên trái cấm địa. Tiền đạo Senegal treo bóng vào cho Ronaldo ập xuống đánh đầu từ cự ly khoảng 5 m, nâng tỷ số lên 2-0. Sau bàn thắng này, thủ quân Al Nassr nhảy xoay mừng bàn, và tiếp đất theo cách khom lưng và gồng mình.

Mane (trái) và Ronaldo mừng bàn mở tỷ số. Ảnh: ANFC

Đây là bàn thắng thứ 946 của Ronaldo, ở trận thứ 1.289 trong sự nghiệp. Anh đang tiến gần mốc 950 bàn và 1.300 trận đấu. Ronaldo cũng đã ghi bàn thứ 6, trong 8 trận gặp Al Ittihad. Còn với một CLB lớn khác ở Saudi League là Al Hilal, anh đã ghi 5 bàn trong 9 trận.

Ronaldo cũng không quên chỉ tay về phía Mane để tri ân quả tạt như đặt. Chính tiền đạo 33 tuổi mở tỷ số cho Al Nassr với cú vô-lê chân trái, từ quả tạt của Kingsley Coman. Những cầu thủ ngoại của đội khách tỏa sáng, trong khi Karim Benzema, N'Golo Kante hay Fabinho mờ nhạt bên phía chủ nhà.

Ngoài bàn thắng, Ronaldo bỏ lỡ một cơ hội rõ rệt ở phút 58, với cú đá chân phải trong thế trống trải từ cự ly 10 m, nhưng bóng bay quá bổng. Dù vậy, anh vẫn tỏ ra quyết tâm, gây áp lực lên bốn, năm cầu thủ liên tiếp ở phút 88. Siêu sao 40 tuổi đoạt được bóng, nhưng trọng tài thổi phạt anh lỗi cản bóng bằng tay.

Chiến thắng Al Nassr vững vàng trên đỉnh bảng Saudi League, với 12 điểm tuyệt đối sau bốn trận. Đoàn quân Jorge Jesus cũng là đội duy nhất giữ được mạch toàn thắng kể từ đầu giải.

Ở trận tiếp theo, Al Nassr làm khách trên sân của Al-Zawraa tại Iraq ở AFC Champions League Two, tối 1/10. Tuy nhiên, Ronaldo có thể không thi đấu, vì gần đây anh thường chỉ đá mỗi tuần một trận.

Hoàng An