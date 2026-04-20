Ronaldo giúp Al Nassr thắng đậm ở tứ kết Cup C2 châu Á

UAELần hiếm hoi đá chính tại AFC Champions League 2, Cristiano Ronaldo lập tức ghi bàn giúp Al Nassr thắng Al Wasl (UAE) 4-0, để vào bán kết.

*Ghi bàn: Ronaldo 11', Martinez 24', Amri 26', Mane 80'

Trên sân Zabeel ngày 19/4, HLV Jorge Jesus tung ra đội hình gần như mạnh nhất với Ronaldo đá cao nhất, hỗ trợ phía sau là dàn ngôi sao gồm Sadio Mane, Joao Felix, Kingsley Coman và Marcelo Brozovic. Lần thứ hai siêu sao 41 tuổi đá chính tại Cup C2 châu Á, và anh chỉ mất hơn 10 phút để chứng minh giá trị.

Phút 11, từ pha lên bóng bên cánh phải, Nawaf Boushal căng ngang thuận lợi để Ronaldo băng vào sút một chạm, đưa bóng đi chìm vào góc xa mở tỷ số. Thủ quân Al Nassr mừng bàn thắng 969 trong sự nghiệp, bằng cách nhảy xoay quen thuộc. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của Ronaldo ở Cup C2 châu Á.

Ronaldo trong bàn thắng mở tỷ số cho Al Nassr vào lưới Al Wasl ở tứ kết AFC Champions League 2 trên sân Zabeel, thành phố Dubai, UAE ngày 19/4/2026. Ảnh: Al Nassr

Bàn thắng sớm của Ronaldo giúp Al Nassr dễ đá hơn. Phút 24, từ quả phạt góc của Joao Felix, trung vệ Inigo Martinez bật cao đánh đầu nhân đôi cách biệt. Chỉ hai phút sau, kịch bản tương tự lặp lại khi Abdulelah Al Amri nâng tỷ số lên 3-0.

Al Wasl đang đứng thứ 684 thế giới, theo chỉ số sức mạnh Opta, chỉ tương đương đội tầm trung ở Saudi Pro League. Vì thế, HLV Jorge Jesus mạnh dạn rút Ronaldo ra nghỉ ở phút 67. Dù vậy, đội khách vẫn kịp ghi thêm bàn thắng thứ tư ở phút 80 nhờ công Sadio Mane.

Chiến thắng này đưa Al Nassr vào bán kết, nơi họ sẽ gặp Al Ahli (Qatar) hoặc Al Hussein (Jordan). Ronaldo đang hướng tới danh hiệu chính thức đầu tiên cùng Al Nassr, hơn ba năm kể từ khi chuyển sang Arab Saudi. Trên mạng xã hội, tiền đạo Bồ Đào Nha đăng thông điệp ngắn gọn: "Hẹn gặp ở bán kết", kèm biểu tượng quyết tâm sau trận đấu.

AFC Champions League 2 là giải hạng hai châu Á dành cho các CLB. Do xung đột Trung Đông, một số trận đấu chỉ diễn ra một lượt, trên sân trung lập ở UAE. Việt Nam có CLB Công An Hà Nội vào tới vòng 1/8, nhưng bị Tampines Rovers (Singapore) loại.

Cặp bán kết còn lại đã kết thúc, khi Gamba Osaka thắng Bangkok United 3-1 sau hai lượt. Theo chỉ số Opta, Gamba Osaka chỉ đứng thứ 382 thế giới, không bằng nhóm đội hàng đầu Arab Saudi. Tuy nhiên, các CLB Nhật Bản thường không dễ chơi với bất cứ đối thủ nào ở châu lục.

Hoàng An