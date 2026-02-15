Thủ quân Cristiano Ronaldo đệm bóng mở tỷ số, giúp Al Nassr thắng chủ nhà Al Fateh 2-0 ở trận muộn vòng 22 Saudi Pro League.

Phút 18, Sadio Mane đột phá bên trái rồi tạt sệt vào trong. Ronaldo di chuyển cắt vào hàng thủ và dứt điểm một chạm bằng chân phải về góc xa, không cho thủ môn Fernando Pacheco cơ hội cản phá. Đó là bàn thứ 18 của anh tại Saudi Pro League mùa này và là pha lập công thứ 962 trong sự nghiệp. Ở cuộc đua Vua phá lưới giải đấu, Ronaldo có cùng 18 bàn như Julian Quinones của Al Qadsiah, trong khi Ivan Toney bên phía Al Ahli đang dẫn đầu với 20 bàn.

Siêu sao Bồ Đào Nha lập tức nhảy xoay mừng bàn theo phong cách quen thuộc. Tuy nhiên lần này anh ngã ngửa ra sau khi tiếp đất, điều hiếm khi xảy ra. Ronaldo vẫn cười tươi và chia vui cùng đồng đội, đặc biệt là Mane.

Ronaldo cười sau cú ngã ngửa lúc mừng bàn mở tỷ số trận Al Nassr gặp Al Fateh trên sân Maydan Tamweel Aloula, thành phố Al-Mubarraz, Arab Saudi tối 14/2/2026. Ảnh: Al Nassr

Ngoài bàn thắng, tiền đạo 41 tuổi dứt điểm ba lần từ những cơ hội không rõ ràng, nên không ghi bàn. Ngay giây thứ 34, anh đã tung cú sút nhưng đi chệch cột. Kingsley Coman cũng bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi dứt điểm vọt xà trước cầu môn trống ở cự ly gần, cũng từ một đường căng ngang của Mane.

Al Nassr phung phí cơ hội cho tới khi Ayman Yahya ấn định thắng lợi 2-0 ở phút 78, với cú sút căng về góc gần tầm cao từ bên trái cấm địa. Bàn thắng này đảm bảo ba điểm trọn vẹn cho đội khách trong thế trận không có quá nhiều cơ hội rõ rệt.

Ronaldo ghi bàn trong ngày trở lại chơi cho Al Nassr Bàn thắng của Ronaldo vào lưới Al Fateh.

Đây là trận giữ sạch lưới thứ năm liên tiếp của Al Nassr tại Pro League, chuỗi thành tích tốt nhất của họ kể từ mùa giải 2014-2015 với sáu trận liền không thủng lưới. Ronaldo cũng ghi dấu ấn với tỷ lệ chuyền bóng chính xác 100%, trong 90 phút trên sân. Chiến thắng này giúp Al Nassr nhì bảng, nối dài mạch toàn thắng lên sáu trận tại giải, rút ngắn cách biệt với Al Hilal xuống còn một điểm.

Trước đó, tiền đạo 41 tuổi đã bỏ lỡ hai trận liên tiếp tại Pro League, nhằm phản đối cách điều hành và hoạt động chuyển nhượng của CLB cũng như giải đấu. Anh không hài lòng với Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF) vì thiếu đầu tư trong kỳ chuyển nhượng. Trong khi, đối thủ Al Hilal cũng do PIF nắm đa số cổ phần lại tăng cường lực lượng.

Ronaldo trở lại sau khi những yêu cầu chính của anh được đáp ứng, bao gồm việc thanh toán các khoản lương còn tồn đọng và trao lại quyền tự chủ quản lý cho ban điều hành CLB. Trong thời gian anh vắng mặt, Saudi Pro League từng ra thông điệp nhấn mạnh rằng không cá nhân nào, dù có tầm ảnh hưởng lớn đến đâu, được quyết định các vấn đề vượt ra ngoài phạm vi CLB của họ.

Hoàng An