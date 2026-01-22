Ronaldo ghi bàn thứ 960

Arab SaudiCristiano Ronaldo giúp Al Nassr thắng Damac 2-1 ở vòng 16 Saudi Pro League tối 21/1.

Al Nassr không gặp nhiều khó khăn trong chuyến làm khách trên sân của đối thủ đang xếp thứ 15/18. Ngay phút thứ năm, từ cự ly 15 m, Abdulrahman Ghareeb sút chìm chéo góc mở tỷ số. Họ cũng chiếm ưu thế với tỷ lệ kiểm soát bóng 63% và số lần dứt điểm nhiều hơn (14-10).

Ronaldo là tâm điểm trong các cuộc tấn công. Nếu thủ môn Kewin không phản xạ tốt, CR7 có thể đã đánh đầu nhân đôi cách biệt từ hiệp một. Nhưng đến phút 50, ngôi sao trấn giữ khung thành người Brazil không thể ngăn bàn thua. Ronaldo băng xuống phá bẫy việt vị, rồi sút nhanh, khiến bóng bật tay Kewin bay vào góc hẹp.

Ronaldo mừng bàn trong trận Damac 1-2 Al Nassr ở vòng 16 Saudi Pro League tối 21/1. Ảnh: Al Nassr

Ronaldo nâng kỷ lục lập công từ đầu sự nghiệp cầu thủ lên 960 bàn. Anh chỉ còn cách mục tiêu tối thiểu đặt ra 40 bàn. Tính trong những cầu thủ còn thi đấu, Lionel Messi vẫn xếp thứ hai ở thống kê này, với 896 bàn. Tiền đạo người Argentina sẽ chỉ trở lại thi đấu từ cuối tháng 2, khi Inter Miami bắt đầu mùa giải 2026.

Trong cuộc đua Vua phá lưới Saudi Pro League mùa này, bàn vừa ghi giúp Ronaldo củng cố vị trí dẫn đầu với 16 bàn. Ivan Toney - tiền đạo người Anh hiện chơi cho Al Ahli - đứng thứ hai khi có ít hơn hai bàn.

Damac chơi tốt hơn sau hai bàn thua. Tuy nhiên, họ chỉ gỡ được một bàn nhờ cú đánh đầu của Jamal Harkass ở phút 68.

Trận thắng Damac giúp Al Nassr lấy lại vị trí thứ hai Saudi Pro League 2025-2026. Ronaldo và đồng đội hiện sở hữu 37 điểm sau 16 trận, bằng điểm và hơn hiệu số so với đội xếp thứ ba Al Ahli. Al Hilal vẫn dẫn đầu với 41 điểm và chơi ít hơn một trận.

Ngày 26/1, Al Nassr sẽ tiếp đội xếp thứ tư Al Taawoun. Họ từng thắng 5-0 ngay trên sân của đối thủ này ở lượt đi, bằng một bàn của Ronaldo và hat-trick của Joao Felix.

Thanh Quý