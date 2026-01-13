Ronaldo ghi bàn rồi bị thay ra trong thất bại của Al Nassr

Arab SaudiTiền đạo Cristiano Ronaldo ghi bàn mở tỷ số nhưng tỏ vẻ bất bình khi bị rút ra ở cuối hiệp hai trận Al Nassr thua ngược Al Hilal 1-3 tại vòng 15 Saudi Pro League.

Làm khách tại Kingdom Arena tối 12/1, Al Nassr nhập cuộc tốt. Phút 42, Joao Felix châm bóng để Kingsley Coman thoát xuống rồi chuyền ngang cho Ronaldo đá nối tung lưới Al Hilal, mở tỷ số trận đấu.

Đây là bàn thứ 959 trong sự nghiệp của tiền đạo người Bồ Đào Nha, giúp anh tiếp tục dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Saudi Pro League mùa này với 15 bàn, hơn người xếp sau là đồng đội Felix hai bàn.

Ronaldo ghi bàn thứ 959 Bàn mở tỷ số của Ronaldo.

Nhưng sang hiệp hai, những sai lầm ở hàng thủ khiến Al Nassr thua ngược. Phút 55, Mohamed Simakan đốn ngã Malcom trong vòng cấm, giúp Al Hilal hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Salem Al-Dawsari sút chìm về góc trái quân bình tỷ số 1-1.

Các cầu thủ Al Hilal lao vào trong khung thành lấy bóng và xảy ra xô xát với thủ môn Nawaf Alaqidi của Al Nassr. VAR lập tức vào cuộc, xác định Alaqidi có động tác lên gối với cầu thủ đối phương và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Với lợi thế hơn người, Al Hilal tăng cường sức ép và ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 nhờ công Mohamed Kanno ở phút 81.

Ronaldo phản ứng khi bị rút khỏi sân Phản ứng của Ronaldo khi bị rút khỏi sân.

Phút 83, HLV Jorge Jesus quyết định rút Ronaldo khỏi sân, thay bằng tiền vệ Wesley nhằm giành lại quyền kiểm soát bóng. Quyết định này khiến siêu sao người Bồ Đào Nha không hài lòng. Anh lắc đầu giữa sân, bước chậm về đường biên, vung tay và dường như buông lời "không thể tin nổi". Ngoài đường biên, sau khi trao đổi vài câu, Ronaldo bắt tay HLV Jesus và ngồi xuống băng ghế dự bị.

Đến phút bù giờ, chủ nhà lại được hưởng phạt đền và Ruben Neves không bỏ lỡ thời cơ, ấn định chiến thắng 3-1. Máy quay lập tức hướng về Ronaldo. Nhưng thay vì tỏ ra thất vọng, tiền đạo 40 tuổi nở nụ cười và thực hiện cử chỉ xoay tay đầy ẩn ý trước ống kính.

Ronaldo tươi cười khi Al Nassr thất bại Phản ứng của Ronaldo khi Al Nassr thua 1-3.

Al Nassr khởi đầu mùa này hoàn hảo với chuỗi 10 trận thắng để giữ đỉnh bảng Saudi Pro League. Nhưng Ronaldo và các đồng đội sa sút sau quãng nghỉ đông, khi không thắng bốn trận gần nhất (hòa Al Ettifaq 2-2, thua Al Ahli 2-3, Al Qadisiyah 1-2 và Al Hilal 1-3).

Vì thế, họ tụt xuống thứ hai với 31 điểm, kém Al Hilal tới bảy điểm. Vòng tiếp theo ngày 17/1, Al Nassr trở về sân nhà gặp Al Shabab - đội đang đứng thứ 16.

Hồng Duy