Ronaldo ghi bàn phạt đền thứ 180

Arab SaudiTiền đạo 40 tuổi Cristiano Ronaldo lập công, giúp Al Nassr thắng trận thứ tám liên tiếp, khi hạ chủ nhà Neom 3-1 ở vòng 8 Saudi Pro League.

Phút 62, trung vệ Neom chuyền ngang bất cẩn vào chân Ronaldo, trước cầu môn khoảng 6 m. Trong thế đối mặt, thủ quân Al Nassr sút thẳng vào chân thủ môn, đưa bóng bật ra. Joao Felix lao vào cướp bóng nhưng bị đẩy ngã từ phía sau, khiến trọng tài Abdullah Al-Shehri lập tức thổi phạt đền cho đội khách.

Ronaldo mừng bàn thắng cho Al Nassr trong trận gặp Neom trên sân King Khalid Sport City, thành phố Tabuk, Arab Saudi tối 8/11/2025. Ảnh: Al Nassr

Dù VAR can thiệp và gọi trọng tài ra xem lại tình huống, ông Al-Shehri vẫn giữ nguyên quyết định ban đầu. Có cơ hội tốt, Ronaldo không bỏ lỡ với cú đá chìm về góc phải, nâng tỷ số lên 2-0 cho Al Nassr. Đây là bàn thắng phạt đền thứ 180 trong sự nghiệp của anh, từ 215 cú sút, tức tỷ lệ thành công 84%.

Bàn thắng đó được ghi khi Al Nassr được chơi hơn người, cũng từ một tình huống gây tranh cãi. Tiền đạo chủ nhà Luciano Rodriguez thúc khuỷu tay vào cổ hậu vệ Nawaf Boushal trong pha đánh nguội. Trọng tài ban đầu không phát hiện ra, nhưng VAR can thiệp để ông Al-Shehri truất quyền thi đấu của Rodriguez ở phút 56.

Trận này Ronaldo dứt điểm tám lần, chỉ ghi một bàn từ phạt đền. Anh không tạo ra cơ hội nào cho đồng đội, nhưng gián tiếp góp công vào bàn mở tỷ số. Phút 47, anh đá phạt hàng rào bật ra, để Angelo Gabriel đá bồi từ cự ly khoảng 20 m vào lưới. Tiền vệ Brazil vẫn chỉ tay về phía Ronaldo để tri ân bàn thắng này.

Sau đó, Neom đưa bóng vào lưới Al Nassr từ một tình huống cố định, nhưng trọng tài biên căng cờ báo việt vị. Pha quay chậm cho thấy đó là quyết định nhạy cảm. Dù vậy, chủ nhà vẫn ghi được một bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 84.

Bàn thắng của Ronaldo giúp anh leo lên đứng cạnh Joao Felix trong cuộc đua Vua phá lưới Saudi League, với 9 bàn sau 8 trận. Tuy nhiên, đến phút 86, tiền đạo 25 tuổi ghi bàn ấn định thắng lợi 3-1 cho Al Nassr, để vượt qua Ronaldo một lần nữa.

Phong độ cao của Joao Felix và Ronaldo giúp Al Nassr toàn thắng tám trận ở Saudi League mùa này. Ở trận tiếp theo, đoàn quân HLV Jorge Jesus về sân nhà tiếp Al Khaleej tối 23/11.

Hoàng An