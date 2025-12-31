Ronaldo ghi bàn bằng lưng cho Al Nassr

Arab SaudiCristiano Ronaldo ghi bàn trận thứ chín liên tiếp ở Saudi Pro League, nhưng đội khách Al Nassr bị Al-Ettifaq cầm hòa 2-2 ở vòng 12.

Mạch thắng 10 trận của Al Nassr cuối cùng cũng bị chặn lại trên sân của Al-Ettifaq, dù thủ quân Ronaldo ghi dấu ấn với bàn thắng hiếm thấy. Phút 67, khi tỷ số là 1-1, Joao Felix cứa lòng từ cự ly khoảng 13 m về góc phải. Bóng đập trúng lưng Ronaldo ở khoảng cách gần, rồi đổi hướng bay về bên trái khiến thủ môn Marek Rodak không thể cứu thua.

Tình huống ghi bàn của Ronaldo (phải). Ảnh: chụp màn hình

Thủ quân Al Nassr ngay lập tức nhận công ghi bàn, nên chạy về góc sân nhảy xoay mừng, rồi chỉ tay về phía Felix. Dù Al Nassr phải làm khách trận này, hầu hết khán giả sân EGO đều đứng dậy và reo mừng bàn thắng của Ronaldo.

Đây là bàn thắng thứ 957 của anh trong sự nghiệp 1.301 trận đấu. CR7 cũng đánh dấu chuỗi chín trận liên tiếp ghi bàn ở Pro League, phong độ cao nhất kể từ khi anh chuyển tới Arab Saudi.

Ronaldo trong trận đấu giữa Al Nassr và Al Ettifaq trên sân EGO, thành phố Dammam, Arab Saudi tối 30/12/2025. Ảnh: Al Nassr

Ngoài bàn thắng, Ronaldo phung phí 5 cơ hội dứt điểm. Những cú sút của anh đều chệch cầu môn, hoặc bị hậu vệ chặn lại, khiến thủ thành Rodak không phải cứu thua lần nào. Tuy nhiên, siêu sao 40 tuổi vẫn được chấm 8,3 điểm, cao thứ ba trong đội sau Joao Felix 8,9 và Gabriel 8,4.

Hoàng An