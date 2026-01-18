Ronaldo dúi đầu đối thủ ở Saudi Pro League

Arab SaudiCristiano Ronaldo có hành động ăn mừng quá khích với thủ môn Marcelo Grohe, trong trận Al Nassr thắng Al Shabab 3-2 ở vòng 16 Saudi Pro League tối 17/1.

Phút 76, trận đấu trên sân King Saud University, khi Abdulrahman Ghareeb ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho Al Nassr, Ronaldo đang di chuyển gần Marcelo Grohe. Sau đó, anh mừng bàn thắng bằng cách dùng tay dúi đầu thủ môn của Al Shabab.

Khi VAR đang kiểm tra tính hợp lệ của bàn thắng, Grohe tiến lại gần chất vấn Ronaldo. Ban đầu, đội trưởng Al Nassr chẳng những không xin lỗi, mà còn làm cử chỉ như thể đối phương đang khóc nhè. Nhưng trước khi trận đấu bắt đầu trở lại, hai cầu thủ đã nói chuyện và ôm nhau hòa giải.

Ronaldo dúi đầu đối thủ Ronaldo dúi đầu thủ môn đối phương trong trận Al Nassr 3-2 Al Shabab tối 17/1.

Theo quy định, việc chế nhạo đối thủ, đặc biệt là tác động trực tiếp lên cơ thể, có thể bị phạt thẻ vàng hoặc thẻ đỏ. Nhưng sau tình huống kể trên, trọng tài không phạt thẻ nào đối với Ronaldo.

Trên các diễn đàn, một ý kiến cho rằng Ronaldo đáng bị phạt thẻ vàng bởi hành động khiêu khích rõ ràng, liên quan đến nhân phẩm người khác. Tuy nhiên, số khác khẳng định những tình huống như vậy là một phần thường thấy trong những trận đấu căng thẳng.

Trước bàn ấn định chiến thắng của Ghareeb, Al Nassr sớm dẫn 2-0 nhờ pha phản lưới của Saad Yaslam (phút 2) và bàn của Kingsley Coman (phút 8). Sau đó, Al Shabab gỡ 2-2 nhờ pha phản lưới của Mohamed Simakan (phút 31) và bàn của Carlos (phút 53).

Ronaldo (phải) tiếc nuối sau một cơ hội bị bỏ lỡ trong trận Al Nassr thắng Al Shabab ở vòng 16 Saudi Pro League tối 17/1. Ảnh: Reuters

Trận đấu này giúp Al Nassr cắt chuỗi một hòa và ba thua tại Saudi Pro League 2025-2026. Đội của Ronaldo hiện xếp thứ hai sau 16 vòng với 34 điểm, kém Al Hilal bốn điểm. Tuy nhiên, cách biệt sẽ bị nới rộng trở lại nếu Al Hilal thắng Neom tối 18/1.

Ronaldo đang dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới Saudi Pro League 2025-2026 với 15 bàn, hơn đồng đội Joao Felix và Joshua Kinh (Al Khaleej) hai bàn. Hai mùa trước, tiền đạo 41 tuổi đều lên ngôi Vua phá lưới với 35 và 25 bàn.

Thanh Quý (theo A Bola)