Ronaldo cười khi hụt Top 10 cầu thủ hay nhất năm

Tiền đạo 38 tuổi Cristiano Ronaldo không được vào Top 10 cầu thủ hay nhất năm 2023 theo IFFHS bình chọn, dù anh ghi nhiều bàn nhất.

"Erling Haaland được chọn làm cầu thủ hay nhất, theo Liên đoàn Thống kê và Lịch sử Bóng đá Thế giới (IFFHS). Bernardo Silva đứng thứ tám và là cầu thủ duy nhất của Bồ Đào Nha ở trong Top 10", báo A Bola đăng trên Instagram hôm 29/12.

Ronaldo vào bài của báo và bình luận ba biểu tượng cười ra nước mắt, và một con khỉ đang dùng hai bàn tay che mắt, không nói lời nào. Bình luận của anh nhận được hơn 5.000 like chỉ sau bốn tiếng, gấp đôi bài gốc của báo.

Cristiano Ronaldo bình luận dưới bài đăng của A Bola hôm 29/12/2023. Ảnh: Instagram

Danh sách của IFFHS còn Kylian Mbappe đứng thứ hai, Lionel Messi thứ ba, sau đó lần lượt là Rodri, Jude Bellingham, Kevin de Bruyne, Harry Kane, Silva, Vinicius Junior và Lautaro Martinez.

Ronaldo ghi 53 bàn, kiến tạo 15 lần trong 58 trận năm 2023 cho Al Nassr và Bồ Đào Nha. Anh giúp Al Nassr đoạt Arab Club Champions Cup, và ghi nhiều bàn nhất giúp đội tuyển vượt qua vòng loại Euro 2024. Anh ghi nhiều bàn nhất năm, hơn những ngôi sao khác như Kane, Mbappe hay Haaland. Tuy nhiên, phần lớn bàn thắng Ronaldo ghi được ở Saudi Pro League, giải mạnh đứng thứ 36 thế giới theo Opta.

Messi ghi 28 bàn, kiến tạo 12 lần trong 44 trận năm nay, trong đó có tám bàn, một kiến tạo trong tám trận cùng Argentina. Siêu sao 36 tuổi ghi chín bàn, kiến tạo sáu lần trong 22 trận cho PSG, và 11 bàn, năm kiến tạo trong 14 trận với Inter Miami. Giải Bóng đá Nhà nghề Mỹ (MLS) đứng vị trí 29 thế giới về sức mạnh, theo chỉ số các đội tháng 8/2023.

Chứng kiến phản ứng của Ronaldo, A Bola dẫn lại bình luận rồi đặt câu hỏi: "Mọi người có nghĩ anh ấy xứng đáng có tên trong danh sách này không?". Bình luận nổi bật trong bài này thuộc về tài khoản i_am_tiago, khi người này viết: "Messi xếp thứ ba? Ai đó hãy giải thích cho tôi tiêu chí giải thưởng này được không". Tài khoản taizeye21 thì phản hồi: "Ronaldo gần 40 tuổi rồi nhưng lại than phiền về giải của IFFHS sao?".

IFFHS thành lập năm 1984 tại Đức, có trụ sở ở Zurich, Thụy Sĩ. Giải thưởng của họ không được phổ biến bằng Quả Bóng Vàng, FIFA The Best hay Cầu thủ hay nhất UEFA. Giải thưởng của IFFHS mới trao bảy lần, thời 1988-1990 và 2020-2023. Marco van Basten và Robert Lewandowski dẫn đầu với hai lần giành giải, còn Ronaldo chưa từng vào Top 3. Giải do các chuyên gia của IFFHS chấm điểm và bình chọn dựa theo thành tích trong năm dương lịch.

Hoàng An