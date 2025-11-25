Ronaldo có thể tổ chức đám cưới sau World Cup 2026

Bồ Đào NhaCristiano Ronaldo và bạn gái lâu năm Georgina Rodriguez có thể đã chọn được thời điểm và địa điểm tổ chức hôn lễ.

Theo tờ Correio da Manha ngày 24/11, Ronaldo quyết định chọn đảo Madeira, nơi anh sinh ra, làm địa điểm tổ chức đám cưới. Điều này có nghĩa cặp trai tài gái sắc sẽ phá vỡ truyền thống trao lời thề nguyện tại quê hương của cô dâu, Argentina. Ngày cưới nằm giữa hai thời điểm kết thúc World Cup 2026 và bắt đầu mùa giải mới với Al Nassr.

Ronaldo và bạn gái đến sống tại Arab Saudi, nơi anh chơi cho Al Nassr, từ tháng 1/2023. Ảnh: Al Nassr

Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Piers Morgan hồi đầu tháng 11, Ronaldo tiết lộ rằng các con gái đã khuyên anh cầu hôn Georgina. Cặp đôi đã có hai con gái chung Martina 7 tuổi và Bella Esmeralda 3 tuổi. Siêu sao người Bồ Đào Nha cũng là cha của Cristiano Jr 15 tuổi, và cặp song sinh Mateo Ronaldo và Eva Maria 8 tuổi, vốn được sinh theo phương pháp thụ thai hộ.

Cặp trai tài gái sắc gặp nhau lần đầu tiên năm 2016 tại một cửa hàng thời trang ở Madrid, nơi Georgina làm việc. Hai người giữ bí mật về mối quan hệ một năm trước khi công khai.

Georgina chào đời năm 1994 tại Buenos Aires, thủ đô Argentina, với cha là người Argentina và mẹ là người Tây Ban Nha. Cô có một chị gái cùng cha khác mẹ và một chị gái ruột. Năm 1995, gia đình Georgina chuyển từ Argentina về Tây Ban Nha. Cha cô, Jorge, từng phải ngồi tù 10 năm vì tội buôn ma túy ở Tây Ban Nha năm 2003.

Georgina học múa ba lê từ bốn tuổi, nhưng phải dừng lại vì gia đình không đủ khả năng chi trả. 18 tuổi, cô chuyển đến Madrid để làm việc tại cửa hàng bán lẻ vào ngày thường và tại quán bar vào cuối tuần. Sau đó, cô tìm được việc tại cửa hàng thời trang và gặp Ronaldo.

Ronaldo thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2002. Siêu sao 40 tuổi hiện sở hữu gia sản 1,4 tỷ USD cùng bảng thành tích đồ sộ, gồm năm Quả Bóng Vàng, bốn Giày Vàng châu Âu, năm Champions League, ba Ngoại hạng Anh, hai La Liga, hai Serie A, kỷ lục ghi 954 bàn sự nghiệp và 143 bàn quốc tế.

Thanh Quý (theo Correio da Manha)