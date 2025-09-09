Ronaldo có cơ hội phá kỷ lục vòng loại World Cup hôm nay

HungaryNếu ghi thêm 2 bàn trên sân Hungary hôm nay, Cristiano Ronaldo sẽ trở thành cầu thủ lập công nhiều nhất tại vòng loại World Cup.

Ronaldo hiện sở hữu 38 bàn tại vòng loại World Cup, chỉ kém một so với kỷ lục của Carlos Ruiz, cựu tuyển thủ Guatemala giải nghệ vào năm 2016.

Theo trang O Jogo, việc CR7 ghi thêm bàn, vượt Ruiz là chuyện nằm trong tầm tay, và thậm chí có thể diễn ra ngay hôm nay, khi anh cùng Bồ Đào Nha đấu Hungary ở lượt 2 bảng F. Sau trận này, đội còn 4 trận nữa ở vòng loại World Cup 2026, gồm hai trận gặp CH Ireland, một trận gặp Armenia và trận lượt về gặp Hungary.

Ronaldo mừng bàn trong trận Armenia 0-5 Bồ Đào Nha ở vòng loại World Cup hôm 6/9. Ảnh: EPA

Cầu thủ lập công nhiều thứ ba tại vòng loại World Cup là Lionel Messi, với 36 bàn. Khả năng để M10 đua kỷ lục với Ronaldo và Ruiz là rất thấp. Tuyển Argentina chỉ còn một trận vòng loại World Cup 2026 gặp Ecuador vào ngày 9/9. Ngoài ra, Messi có thể còn chia tay đội tuyển vào năm sau.

Ronaldo cũng đang giữ kỷ lục 140 bàn trên đấu trường quốc tế. Phần lớn thành tích này đến từ những đường kiến tạo của 39 đồng đội. Trong đó, Joao Moutinho và Ricardo Quaresma dẫn đầu với tám kiến tạo. Diogo Jota, Nani và Bernardo Silva cùng xếp sau với sáu kiến tạo.

10 trận gần nhất chơi cho Bồ Đào Nha, Ronaldo lập công 8 trận với tổng cộng 10 bàn. Đặc biệt, anh nổ súng qua cả 4 trận gần nhất, gồm một bàn vào lưới từng đối thủ Đan Mạch, Đức, Tây Ban Nha ở tứ kết, bán kết, chung kết Nations League và hai bàn vào lưới Armenia ở vòng loại World Cup. Ở tuổi 40, CR7 vẫn chơi như một tiền đạo có phong độ đỉnh cao.

Hôm nay 9/9, Ronaldo và đồng đội sẽ làm khách trên sân Hungary - đối thủ gắn với nhiều kỷ niệm đẹp. Năm 2016, CR7 lập cú đúp trong trận hòa Hungary 3-3, một bước tiến quan trọng trên con đường tiến tới chức vô địch Euro. Anh cũng lập cú đúp trong trận thắng 3-0 ngay trên sân đối phương ở vòng bảng giải tiếp theo.

Mục tiêu lớn nhất của Ronaldo trong phần còn lại của sự nghiệp là chức vô địch World Cup. Nếu vượt qua vòng loại lần này, anh sẽ có cơ hội chinh phục vào tháng 6 năm sau tại vòng chung kết ở Mỹ, Mexico và Canada.

Ronaldo từng dự các World Cup 2006, 2010, 2014, 2018 và 2022. Trong đó, thành tích tốt nhất là vào bán kết World Cup 2006 tại Đức.

Thanh Quý (theo Sapo)