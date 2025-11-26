Ronaldo chọn nhà thờ hơn 500 tuổi để cưới

Bồ Đào NhaNhà thờ Funchal, cách nơi Cristiano Ronaldo chào đời chưa đầy 3 km, được thủ quân tuyển Bồ Đào Nha chọn làm địa điểm tổ chức đám cưới với bạn gái Georgina Rodriguez.

Thông tin được đăng tải trên tờ báo địa phương Jornal da Madeira ngày 25/11.

Nhà thờ Funchal nằm trên đảo Madeira, được khánh thành vào năm 1.514. Đây là địa điểm tôn giáo lâu đời nhất tại quê hương của Ronaldo. Mái nhà thờ được làm bằng loại gỗ tuyết tùng Madeira, với nhiều nét chạm khắc đặc biệt.

Nhà thờ Funchal có tuổi đời 511 năm tại đảo Madeira, Bồ Đào Nha. Ảnh: SYSA

Địa điểm tổ chức hôn lễ của Ronaldo chỉ cách bệnh viện nơi anh chào đời chưa đầy 3 km. Nacional da Madeira, CLB mà CR7 tham gia khi còn bé, cũng cách đó không xa. Anh chơi hai năm cho Nacional trước khi tới thủ đô Lisbon khoác áo Sporting năm 1997.

Hành trình sau khi Ronaldo chia tay Sporting năm 2002 là một phần của lịch sử. Anh giành ba Ngoại hạng Anh, một Champions League với Man Utd, bốn Champions League, hai La Liga với Real, hai Serie A với Juventus, Euro 2016, hai Nations League với tuyển Bồ Đào Nha, năm Quả Bóng Vàng, bốn Giày Vàng châu Âu và kỷ lục 954 bàn.

Ronaldo và Georgina tại một sự kiện.

Ronaldo quen Georgina năm 2016, khi cô đang làm nhân viên bán hàng cho một cửa hàng thời trang tại Madrid. Hai người đã có với nhau hai con, Alana (7 tuổi) và Bella (3 tuổi). Ngoài ra, Ronaldo còn có ba con từ hai người mang thai hộ bí mật, Cristiano Jr (15 tuổi) và cặp song sinh Mateo - Eva Maria (8 tuổi).

Hiện tại, bên cạnh việc chăm lo gia đình, Georgina còn xây dựng sự nghiệp với tư cách doanh nhân, người mẫu và người nổi tiếng trên các nền tảng mạng xã hội.

Georgina có cha là người Argentina và mẹ là người Tây Ban Nha. Cô chào đời tại quê nội, nhưng sống tại quê ngoại từ khi một tuổi. Ronaldo đã bỏ qua truyền thống khi không tổ chức đám cưới tại quê của bạn gái. Gia đình anh hiện sống ở Arab Saudi để tiện thi đấu cho Al Nassr.

Cả hai đã đính hôn hồi tháng 8. Dự kiến, hôn lễ sẽ diễn ra sau World Cup 2026 và trước thời điểm khởi tranh mùa 2026-2027 với Al Nassr.

Thanh Quý (theo Jornal da Madeira)