Ronaldo bị tổ chức bảo vệ trẻ em trừng phạt

Tiền đạo 37 tuổi Cristiano Ronaldo mất vai trò đại sứ của tổ chức phi lợi nhuận Save The Children, vì đập điện thoại của CĐV nhí Everton hôm 9/4.

Ronaldo đã làm đại sứ của Save The Children 10 năm, nhưng bị tước vai trò này sau hành động diễn ra trên sân Goodison Park. Save The Children luôn muốn bảo vệ và giúp trẻ em an toàn. Và tổ chức của Anh cho rằng những gì Ronaldo đã làm đi ngược mọi quan điểm của họ.

Ronaldo chụp ảnh cùng những trẻ em mặc áo Save The Children sau trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Ireland ở New Jersey, Mỹ tháng 6/2014. Ảnh: FBNV

Ronaldo bỏ lỡ hai cơ hội tốt trên sân Goodison Park, khi Man Utd thua Everton 0-1. Anh cũng không giữ được bình tĩnh khi đá mạnh bóng đi suýt trúng Giám đốc Darren Fletcher trong khu vực kỹ thuật. Hành động này khiến Ronaldo bị phạt thẻ vàng thứ 6 ở Ngoại hạng Anh 2021-2022.

Khi anh tập tễnh vào đường hầm, cậu bé 14 tuổi Jake Harding dí điện thoại vào gần để quay bắp chân rướm máu của tiền đạo Bồ Đào Nha. Ronaldo đập mạnh vào khiến điện thoại của Harding rơi xuống đất, rồi tiếp tục bước đi.

Sau trận, mẹ của Harding chụp ảnh chiếc điện thoại hỏng màn hình và mu bàn tay thâm tím của con trai, rồi đăng lên Facebook. Bà còn tiết lộ Harding bị tự kỷ và mắc chứng khó thở. "Con trai tôi bị sốc và khóc, và không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra cho đến khi về nhà", bà nói.

Ronaldo đã đăng lên Instagram lời xin lỗi cậu bé, kèm đề nghị tặng vé xem một trận đấu ở Old Trafford. Chưa rõ anh có đền điện thoại mới cho Harding hay không.

Cảnh sát Merseyside cũng điều tra hành vi của Ronaldo, để xem anh có dấu hiệu phạm tội tấn công trẻ em không. Thông báo của cảnh sát phát đi hôm 12/4, kêu gọi thêm nhân chứng, đến nay chưa có quyết định thêm. Nhưng Ronaldo nhiều khả năng sẽ bị Ngoại hạng Anh phạt.

Năm 2016, Ronaldo tài trợ thiết lập một app có tên CR7Selfie: Fans with a Cause, để các CĐV có thể chụp ảnh cùng siêu sao Bồ Đào Nha và chia sẻ trên mạng xã hội. Khoản tiền thu được từ app này được chuyển cho Save The Children.

Hoàng An