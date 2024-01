Ronaldo bị nghi chê Ligue 1 vì Messi

PhápTheo cựu nữ tuyển thủ Pháp Laure Boulleau, Cristiano Ronaldo chê giải Ligue 1 có thể là vì Lionel Messi từng thi đấu tại đây.

"Tôi thực sự ngạc nhiên trước cách giao tiếp của Ronaldo", Boulleau nói trên Canal Plus hôm 22/1. "Tại sao anh ấy lại tấn công Ligue 1? Bởi vì Lionel Messi từng chơi ở đây? Tôi tự hỏi tại sao anh ấy lại nhắc đến Ligue 1 mà không phải các giải đấu khác".

Cựu cầu thủ của đội nữ Pháp và PSG cũng cho rằng, Ronaldo chưa bao giờ thi đấu ở Ligue 1 và việc chê giải đấu này là điều khập khiễng. Cô cũng khẳng định rằng giải Saudi Pro League mà Ronaldo đang góp mặt không thể so sánh với Ligue 1. "Tôi nghĩ Ronaldo nói vậy là để thể hiện sự tự hào", cựu nữ tuyển thủ Pháp cho biết thêm. "Anh ấy có cái tôi rất lớn. Tôi rất thích anh ấy, nhưng không thích tuyên bố như vậy chút nào".

Ronaldo giành ba giải Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất năm, Cầu thủ được CĐV yêu thích nhất, Cầu thủ đang thi đấu ở Trung Đông hay nhất tại lễ trao Globe Soccer Awards hôm 19/1 ở Dubai, UAE. Ảnh: Reuters

Nhiều thành viên mạng xã hội cũng phản ứng sau bình luận của Ronaldo. Trên mạng xã hội X, một tài khoản đăng ảnh Messi, Kylian Mbappe hôn World Cup và viết: "Đây là nụ hôn mà chàng trai nào đó chưa bao giờ có được". Mbappe từng giành World Cup 2018, còn Messi đăng quang năm 2022, khi đều thi đấu ở Ligue 1. Trong khi đó, Ronaldo chưa bao giờ giành World Cup sau năm lần tham dự.

Hôm 19/1, bên lề lễ trao giải Globe Soccer Awards 2023, Ronaldo cho rằng Saudi Pro League hay hơn Ligue 1 - giải đấu Messi từng góp mặt từ năm 2021 đến 2023, ghi được 22 bàn và kiến tạo 31 lần trong 58 trận cho PSG.

Ronaldo cũng cho rằng hai danh hiệu cá nhân Quả Bóng Vàng và FIFA The Best đang mất uy tín. Trong khi đó, Messi vừa giành Quả Bóng Vàng 2023 và FIFA The Best hai năm liên tiếp. Tiền đạo người Argentina đang dẫn đầu với tổng cộng tám Quả Bóng Vàng và tám FIFA The Best, trong khi Ronaldo xếp thứ hai với năm Quả Bóng Vàng và năm FIFA The Best.

Theo bảng xếp hạng Opta ngày 8/1, Ligue 1 là giải vô địch quốc gia mạnh thứ năm thế giới, chỉ kém Ngoại hạng Anh, Bundesliga, Serie A và La Liga. Trong khi đó, Saudi Pro League xếp thứ 27. Sau khi rời Ligue 1 năm 2023, Messi sang giải MLS chơi cho Inter Miami. MLS đang xếp thứ 15 trên bảng thứ tự của Opta.

Ronaldo rời châu Âu đến Arab Saudi từ tháng 1/2023. Năm vừa qua, anh ghi được 42 bàn cho CLB Al Nassr và 12 bàn cho tuyển Bồ Đào Nha, qua đó trở thành cầu thủ lập công nhiều nhất năm. Trong khi đó, Mbappe xếp thứ hai với 52 bàn cho PSG và tuyển Pháp, Harry Kane cũng xếp thứ hai với 52 bàn cho Tottenham, Bayern và tuyển Anh, còn Erling Haaland xếp thứ tư với 50 bàn cho Man City và tuyển Na Uy.

Thanh Quý (theo Canal Plus, X)