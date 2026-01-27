Ronaldo bị mắng vì tranh sút phạt

Arab SaudiHLV Jorge Jesus quát tháo đội trưởng Cristiano Ronaldo khi thấy anh định giành sút phạt với tiền vệ Marcelo Brozovic, ở trận Al Nassr thắng Al Taawoun.

Phút 72, khi Al Nassr đang dẫn đội khách 1-0, Ronaldo đem về quả phạt sau khi bị đẩy ngã ở góc sút chỉ khoảng 15 độ, chếch bên trái. Trong lúc Brozovic và Joao Felix đứng trước bóng và bàn kế hoạch sút phạt, Ronaldo tiến đến với ý định sút thay. Tuy nhiên, Brozovic chỉ tay vào trong cấm địa, như muốn nói thủ quân Al Nassr hãy vào trong và chờ đón một quả tạt.

Cùng lúc đó, HLV Jorge Jesus liên tục hét lớn ở ngoài đường biên, nhắm vào Ronaldo. Sau đó, ông cũng làm động tác chỉ tay vào cấm địa, để anh bỏ ý định sút phạt. Siêu sao Bồ Đào Nha cuối cùng cũng nghe lời đồng đội và HLV, bước vào cấm địa. Tuy nhiên, cú đá phạt của Al Nassr không đem về cơ hội nào.

Ronaldo bị quát mắng vì tranh sút phạt Tình huống Ronaldo bị quát mắng.

Ronaldo dứt điểm 7 lần trận này, nhưng không ghi bàn nào. Ngay phút thứ hai, anh sút dội xà ngang trong tình huống tương đối thuận lợi. Thủ quân Al Nassr có một cơ hội sút phạt hàng rào, từ cự ly hơn 30 m, góc chính diện ở phút 15, nhưng bóng bay chệch cầu môn.

Ronaldo đã ghi 64 bàn thắng từ đá phạt hàng rào trong sự nghiệp, nhiều thứ bảy mọi thời. Tuy nhiên, lần gần nhất anh đá phạt trực tiếp ghi bàn đã từ ngày 27/8/2024, khi Al Nassr thắng Al Feiha 4-1 ở vòng hai Saudi Pro League mùa trước.

Ronaldo không ghi bàn trận tối 26/1, nhưng Al Nassr vẫn thắng Al Taawoun 1-0 nhờ tình huống phản lưới nhà của trung vệ Mohammed Al Dossari. Chiến thắng này giúp Al Nassr tiếp tục bám đuổi Al Hilal trong cuộc đua vô địch, với bốn điểm ít hơn.

Ronaldo đã ghi 16 bàn ở Pro League mùa này, đồng dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới với tiền đạo Mexico Julian Quinones (CLB Al Quadisiya). Sau trận thắng Al Taawoun, Ronaldo đăng lên mạng xã hội lời bình: "Từng bước một. Tập trung tối đa cho mục tiêu của chúng ta".

Ở trận tiếp theo, Al Nassr làm khách trên sân của Al Kholood tối 30/1, tại vòng 18.

Hoàng An tổng hợp