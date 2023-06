Ronaldo bị chê 'kém Messi nhiều năm ánh sáng'

Arab SaudiCựu trợ lý HLV của Al Hilal, Emiliano Diaz cho rằng Cristiano Ronaldo không biết cách tỏa sáng trong những trận đấu lớn như Lionel Messi.

Hôm 6/6, khi được yêu cầu so sánh giữa Ronaldo và Messi, Diaz cho rằng không có gì phải so sánh và lấy ví dụ về trận Al Hilal thắng Al Nassr của Ronaldo 2-0 hôm 18/4 ở Saudi Pro League để chứng minh luận điểm. Bên cạnh đó, ông nhắc lại phong độ của Messi tại World Cup 2022. "Chúng ta đang nói về khoảng cách nhiều năm ánh sáng", Diaz cho hay. "Những con số ủng hộ Ronaldo, nhưng không có sự so sánh nào khi đặt cạnh đẳng cấp chất lượng của Messi".

Diaz từng làm trợ lý cho cha, Ramon Diaz tại Al Hilal. Họ giành King Cup, về thứ ba Saudi Pro League và vào chung kết Champions League châu Á. Tuy nhiên, thành tích này chưa đủ thuyết phục ban lãnh đạo, nên Diaz và cha phải ra đi khi kết thúc mùa giải.

Ronaldo lu mờ trong trận Al Nassr thua Al Hilal 0-2 hôm 18/4. Ảnh: Reuters

Ronaldo đang là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử với 837 bàn, hơn Messi 31 bàn. Anh cũng dẫn đầu danh sách này tại UEFA Champions League với 140 bàn, hơn Messi 11 bàn. Tuy nhiên, tại giải đấu quốc tế lớn nhất thế giới - World Cup 2022, Ronaldo thất bại ở tứ kết. Trong khi đó, Messi lên ngôi cùng tuyển Argentina, đồng thời giành giải Cầu thủ hay nhất.

Hồi tháng 1, Ronaldo ký hợp đồng với Al Nassr. Qua 19 trận cho CLB mới, anh ghi 14 bàn, nhưng không giành được danh hiệu tập thể. Từ chỗ dẫn đầu Saudi Pro League, Al Nassr kết thúc mùa với vị trí thứ hai. Họ cũng thua ở bán kết King Cup và Siêu Cup Arab Saudi.

"Ronaldo đã ghi ba hay bốn bàn trong các trận gặp các CLB nhỏ và họ lập tức ca ngợi cậu ấy", Diaz nói thêm. "Nhưng cậu ấy đã thất bại ở cả Saudi Pro League, King Cup và Siêu Cup".

Theo truyền thông châu Âu, Al Hilal đang đề nghị ký hợp đồng hai năm với Messi. CLB sẵn sàng cho nhà vô địch World Cup 2022 hưởng mức thu nhập kỷ lục hơn 400 triệu USD mỗi năm, gấp đôi Ronaldo tại Al Nassr. Nhưng Messi ưu tiên trở lại Barca hơn. Anh muốn thi đấu tiếp ở châu Âu, sau khi hết hợp đồng hai năm với PSG.

Bóng đá Arab Saudi đang trở thành mỏ vàng của các ngôi sao luống tuổi. Hôm 6/6, tân vô địch Saudi Pro League, Al Ittihad công bố tân binh Karim Benzema. Tổng thu nhập của tiền đạo 35 tuổi người Pháp là 200 triệu USD mỗi năm. Al Ittihad cũng chuẩn bị đón tiền vệ N'Golo Kante với mức đãi ngộ 100 triệu mỗi năm.

Theo Ronaldo, các nhà lãnh đạo Arab Saudi có kế hoạch đầu tư lớn vào bóng đá. Việc chiêu mộ các ngôi sao hàng đầu chỉ là một phương án trong đó. "Nếu họ làm được những gì mà họ đã lên kế hoạch, Saudi Pro League sẽ vào nhóm năm giải vô địch quốc gia hàng đầu", Ronaldo cho hay.

Thanh Quý (theo TyC Sports)