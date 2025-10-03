Roma 3 lần đá hỏng phạt đền khi thua ở Europa League

ItalyRoma đá hỏng ba quả phạt đền, với hai lần đá lại và thay đổi người sút, trong trận thua đội khách Lille 0-1 ở lượt hai Europa League.

Trên sân Olimpico hôm 2/10, Lille nhập cuộc tốt hơn và vượt lên ngay phút 8 nhờ công Hakon Arnar Haraldsson. Sau đó, Roma vùng lên mạnh mẽ nhưng Matias Soule, Evan Ferguson hay Lorenzo Pellegrini đều phung phí.

Cao trào diễn ra ở phút 81 khi trọng tài ra đường biên xem lại băng hình, xác định Aissa Mandi để bóng chạm tay trong vòng cấm và cho Roma hưởng phạt đền.

Artem Dovbyk đá hỏng phạt đền trong trận Roma thua Lille 0-1 ở lượt hai Europa League trên sân Olimpico, Rome, Italy ngày 2/10/2025. Ảnh: AP

Trên chấm 11 mét, Artem Dovbyk sút nhẹ sang bên phải bị thủ môn Berke Ozer cản phá. Nhưng trọng tài cho chủ nhà đá lại, vì cầu thủ Lille đã chạy vào vòng cấm trước khi Dovbyk dứt điểm.

Trong lần đá lại, Dovbyk tiếp tục sút nhẹ sang phải và bị Ozer bắt bài. Nhưng thủ môn của Lille lại phạm luật, di chuyển cả hai chân ra ngoài vạch vôi trước khi Dovbyk dứt điểm, nên Roma lần thứ hai được đá lại.

Lần thứ ba, Roma đổi người thực hiện, và Matias Soule chọn sút sang bên trái. Nhưng Ozer vẫn xuất sắc cản phá, giúp Lille bảo toàn chiến thắng 1-0.

"Đây là lần đầu trong sự nghiệp tôi chứng kiến một đội bỏ lỡ cả ba quả phạt đền trong cùng một tình huống", HLV Roma, Gian Piero Gasperini thốt lên sau trận. "Chúng tôi bị dẫn sớm, nhưng đã chơi với quyết tâm và nhịp độ cao cho đến cuối trận. Có thể chúng tôi chưa đủ sắc bén để tận dụng cơ hội, nhưng từ những trận đấu như thế này, đội bóng sẽ rút ra thêm nhiều điều".

Ba lần cản phạt đền của thủ môn Berke Ozer.

Nhắc về ba cú đá 11m hỏng ăn kỳ lạ, Gasperini cho rằng đó là tình huống hiếm hoi và mang tính tai nạn, song cũng thừa nhận nó đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả. "Đội đã cống hiến rất nhiều về tinh thần", HLV người Italy nhấn mạnh.

Khi được hỏi về tác động tâm lý, Gasperini giữ sự điềm tĩnh: "Chúng tôi là những người làm thể thao. Sai lầm là một phần, nhưng không thể vì thế mà nản lòng. May mắn là lịch thi đấu ba ngày một trận, chúng tôi sẽ nhanh chóng đứng dậy".

Ở lượt hai Europa League hôm qua, Real Betis thắng chủ nhà Ludogorets 2-0, Aston Villa hạ Feyenoord của HLV Robin van Persie với tỷ số 2-0. Nottingham Forest thì nối dài mạch không thắng dưới thời tân HLV Ange Postecoglou, khi thua đội khách Midtjylland 2-3.

Hồng Duy