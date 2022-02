Rolls-Royce thiết kế lại biểu tượng huyền thoại 111 năm tuổi

Hãng xe siêu sang làm mới biểu tượng Spirit of Ecstasy dành cho một thời kỳ mới, và sử dụng lần đầu tiên trên mẫu xe điện Rolls-Royce Spectre.

Biểu tượng huyền thoại của hãng xe Anh được thiết kế lại, với chiều cao thấp hơn, khí động học nhiều hơn và dáng dấp gần hơn so với bản vẽ nguyên bản của nhà điêu khắc Charles Robinson Sykes vào những năm đầu của thế kỷ 20.

Biểu tượng mới (bên trái) và cũ (bên phải). Ảnh: Rolls-Royce

Cụ thể, biểu tượng Spirit of Ecstasy mới chỉ cao 82,73 mm, so với kiểu cũ tới 100,01 mm. Người phụ nữ đặc biệt với tà áo tung bay tựa đôi cánh cũng được tạo hình lại, mang tính hiện thực hơn so với thiết kế đã sử dụng trong hơn 100 năm qua.

Thay đổi dễ nhận biết nhất là thế đứng. Trước đây, người phụ nữ đứng với hai chân bằng nhau và gần như thẳng, với thân người gập lại ở phần thắt lưng. Giờ đây, theo hãng xe có trụ sở ở Goodwood, Anh, biểu tượng của họ là nữ thần thực sự của tốc độ, sẵn sàng đón gió, với dáng khom, một chân hơi nhích lên trước, đầu gối hơi gập, đầu ngẩng cao hơn với đôi mắt nhìn thẳng về phía trước. Tà áo không bay hất chéo lên trên mà xuôi hơn về sau.

Mẫu siêu sang chạy điện Rolls-Royce Spectre trên đường thử. Ảnh: Motor1

Những thay đổi thuộc về cả tính thực dụng và phong cách, góp phần vào tính khí động học của mẫu Spectre. Các bản protype ban đầu của mẫu siêu sang chạy điện có chỉ số cản chỉ 0,26 - thiết kế khí động học nhất mà Rolls-Royce từng tạo ra. Chỉ số trên dự kiến còn được cải thiện trong những lần thử nghiệm sản phẩm trong năm nay.

Hiện thiết kế có từ cách đây 111 năm vẫn được sử dụng trên các mẫu Rolls-Royce trang bị động cơ đốt trong. Thiết kế Spirit of Ecstasy mới dự kiến xuất hiện trên các mẫu xe điện trong tương lai, với khởi đầu là Spectre với lịch ra mắt trong 2023.

Spirit of Ecstasy của Rolls-Royce là một trong các biểu tượng nổi tiếng nhất của ngành công nghiệp ôtô và nằm trong số ít hiện nay vẫn còn được sử dụng, được Charles Robinson Sykes tạo ra năm 1911, dành riêng cho mẫu xe Silver Ghost. Chiếc xe tuyệt hảo này, điển hình cho nghệ thuật chế tạo ôtô vào thời đó, xứng đáng một vật trang trí đặc biệt. Và "Flying Lady" chính là điều người ta mong đợi, thể hiện một sự khao khát, một niềm đam mê bị kìm hãm. Nguyên mẫu của Spirit of Ecstasy là Eleanor Velasco Thornton, người phụ nữ có sắc đẹp mê hồn, hiểu biết và có óc hài hước. Eleanor là người yêu của John Walter Edward-Scott Montagu, dòng dõi quý tộc Anh, người đã có gia đình. Khi Montagu đề nghị nhà điêu khắc, đồng thời là người bạn thân Charles Sykes làm một bức tượng để tô điểm cho chiếc xe riêng Rolls-Royce Silver Ghost, Sykes đã chọn Eleanor để làm cảm hứng sáng tác.

