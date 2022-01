Rolls-Royce Silver Seraph – hàng hiếm cho đại gia Việt giá 8 tỷ đồng

Thiết kế tổng thể của Seraph có phần giống Bentley Arnage do hai mẫu xe chia sẻ cùng nền tảng và thân vỏ. So với người tiền nhiệm Silver Spirit, phần thân Seraph cứng hơn 65%. Xe sở hữu màu sơn trắng Artica, cùng đường coach line kép màu vàng. Tổng thể, xe có chiều dài 5.390 mm, rộng 1.930 mm, cao 1.514 mm và trục cơ sở 3.117 mm. So với người anh em Arnage, Seraph có kích thước kém hơn, nhưng vẫn đáp ứng không gian thoải mái cho những ông chủ ở hàng ghế sau.