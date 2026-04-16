Rolls-Royce Project Nightingale - xe siêu sang mui trần chạy điện

Chiếc mui trần mới nằm trong bộ sưu tập Coachbuild, sản xuất giới hạn 100 xe toàn thế giới, giao hàng từ 2028.

Rolls-Royce ra mắt mẫu xe đầu tiên trong bộ sưu tập Coachbuild (chế tác thủ công). Lấy cảm hứng từ những chiếc xe thử nghiệm EX của hãng từ những năm 1920, Project Nightingale là một chiếc mui trần điện hai chỗ cỡ lớn.

Tên gọi Nightingale lấy cảm hứng từ ngôi nhà mùa đông của nhà thiết kế Henry Royce tại vùng Cote d'Azur ở Pháp. Project Nightingale dài 5.761 mm - tương đương chiếc Phantom. Xe có kính chắn gió vuốt thoải, đuôi xe dài và thon dần về sau, cùng bộ vành 24 inch với thiết kế lấy cảm hứng từ chân vịt du thuyền.

Màu sơn xe trong bài là màu sơn xanh Cote d'Azur pha chút ánh đỏ, kết hợp các điểm nhấn màu bạc và mui mềm cùng màu. Sắc xanh nhạt lấy cảm hứng từ chiếc Rolls-Royce 17EX năm 1928.

Lưới tản nhiệt Pantheon chế tác từ một khối thép không gỉ, hai bên trang bị đèn pha LED mỏng, đặt dọc. Đuôi xe nổi bật với đèn hậu LED, liên kết với cụm đèn trước nhờ một dải thép không gỉ đánh bóng chạy dọc toàn chiều dài. Bộ khuếch tán gió sau thiết kế khí động học, giúp điều chỉnh luồng khí mà không cần cánh gió.

Nội thất hai tông màu, gồm xanh Charles và trắng Grace, cùng với các chi tiết trang trí màu xanh Deep Navy, điểm nhấn màu hồng Peony và ốp gỗ mun vân hở. Tay vịn hình yên ngựa trượt về sau để lộ bộ điều khiển của biểu tượng Spirit of Ecstasy, là một trong 5 núm xoay điều khiển.

Điểm nổi bật khác với hệ thống Starlight Breeze gồm 10.500 ngôi sao sợi quang riêng lẻ bao quanh. Những ngôi sao này không sắp xếp ngẫu nhiên mà theo mô hình đặc biệt, tạo ra từ phân tích sóng âm của tiếng chim họa mi hót, theo phong cách đặc trưng của Rolls-Royce.

Mui xe dạng mềm màu bạc, sử dụng chất liệu hỗn hợp cashmere và các loại vải hiệu suất cao và tinh chỉnh đặc biệt để cho phép tiếng mưa rơi lọt qua trong khi vẫn ngăn chặn tiếng ồn cơ học.

Khung gầm của Nightingale chia sẻ khung gầm dạng không gian bằng nhôm theo kiến trúc Architecture of Luxury với phần còn lại của Rolls-Royce. Project Nightingale sử dụng chung hệ truyền động điện với Spectra, nhưng hãng xe siêu sang Anh chưa công bố thông số kỹ thuật.

Rolls-Royce Project Nightingale sản xuất giới hạn 100 xe toàn thế giới và dự kiến giao xe vào năm 2028. Theo Autocar, xe có giá khởi điểm khoảng 9,5 triệu USD, chưa bao gồm các tùy chọn cá nhân hóa.

Minh Vũ